Augsburg

12:00 Uhr

Augsburger Gericht verurteilt sexuell übergriffigen Umzugshelfer

Plus Ein Transportunternehmer hilft einer 25-Jährigen beim Umzug. Danach fordert er sexuelle Gegendienste. Im Prozess in Augsburg steht für ihn einiges auf dem Spiel.

Von Klaus Utzni

Ein Umzug in eine neue Wohnung kostet Geld und viel Kraft. Für eine junge Frau allein ist der Transport der Möbel kaum zu bewältigen. Wie gut, wenn man einen erfahrenen Helfer zur Seite hat. Doch der Wohnungswechsel einer 25-jährigen Frau in einen südlichen Stadtteil Augsburgs endete anders als erwartet. Der Helfer, ein 54 Jahre alter Transportunternehmer, forderte als Belohnung sexuelle Gegendienste. Weil die Frau ablehnte, wurde er übergriffig. Er griff ihr an die Brüste, in den Intimbereich und küsste sie gegen ihren Willen. Die Quittung bekam der Mann jetzt von einem Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller.

