Augsburger gewinnt Deutsche Meisterschaft im CNC-Fräsen

Tobias Rohrer hat sich für die Weltmeisterschaft der Berufe qualifiziert. Andere Augsburger kämpfen um das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Handwerk.

Verschiedene Trainings und Vorentscheidungen konnten den Augsburger Tobias Rohrer nicht stoppen: Bei der Deutschen Meisterschaft im CNC-Fräsen am Standort der Chiron Group SE in Tuttlingen konnte er sich gegen elf weitere Teilnehmer durchsetzen und gewann die Deutsche Meisterschaft 2023 im CNC-Fräsen.

Absolute Präzision unter Zeitdruck und Schnelligkeit haben Rohrer zum Sieg verholfen. Der 19-jährige Augsburger, der bei MAN Energy Solutions arbeitet, konnte sich die Goldmedaille holen. „Das Finale war deutlich stressiger und anspruchsvoller als die beiden Vorentscheide”, erzählt er. „Ich war um einiges langsamer als die anderen Teilnehmer. Deswegen hatte ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht gerechnet, sondern mich eher im Mittelfeld gesehen. Am Schluss hat sich aber das genaue und konzentrierte Arbeiten ausgezahlt und ich freue mich natürlich riesig über den Sieg.”

Augsburger CNC-Fräser will bei WorldSkills 2024 in Lyon überzeugen

Der deutsche Meistertitel mache den 19-Jährigen unglaublich stolz und der Beruf des Zerspanungsmechanikers machte ihm "riesigen Spaß". Am CNC-Fräsen gefielen ihm vor allem die "komplexen Aufgabenstellungen und deren selbstständige Umsetzung an der Maschine". Die Besten der Deutschen Meisterschaft haben die Möglichkeit, Deutschland bei der Weltmeisterschaft der Berufe, den WorldSkills 2024 in Lyon, zu vertreten.

Immer wieder sind Augsburgerinnen und Augsburger bei Berufswettbewerben erfolgreich. Unter anderem beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks, der sich jetzt ebenfalls Deutsche Meisterschaft nennt. Antonio Lorenzo Stocker (Augenoptiker,Gronde Sehen + Hören), Simeon Michael Kiefner (Elektroniker, Erhard+Leimer), Dennis Winkler (Gebäudereiniger, Meister Eder Gebäudereinigung), Nina Sailer (Konditorin, Bäckerei Wolf), Bianca Luise Sturm (Maßschneiderin, Stiftung Staatstheater), Daniel Kronberger (Schilder- und Lichtreklamehersteller, Kurt Lindstädt) und Stefan Pfeiffer (Zweiradmechatroniker, S&N Fahrradzentrale) haben ganz aktuell in ihren Berufen den Wettbewerb auf Kammerebene gewonnen und sich für den Landesentscheid qualifiziert. Dort geht es dann um das Ticket für die Deutsche Meisterschaft. Im November findet in Augsburg die Deutsche Meisterschaft im Tischlerhandwerk statt. (ziss/nist)