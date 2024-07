Augsburger Grünamt ist stark sanierungsbedürftig

Besucher des Botanischen Gartens sind derzeit mit einem unschönen Anblick konfrontiert: Das mitten in der Anlage gelegene Gebäude der städtischen Grün-Verwaltung ist mit einem Bauzaun abgesperrt, provisorisch sollen Transparente mit Veranstaltungshinweisen die wenig attraktive Absperrung kaschieren. Über dem Eingang zum Gebäude wurde ein Schutzdach errichtet, um Mitarbeiter und Besucher vor herabfallenden Dachziegeln zu schützen.

Hintergrund: Das im Jahr 1936 errichtete Hauptgebäude des Grünamtes hat ein Dach, das noch maroder ist als gedacht. Das Dach ist nicht dauerhaft dicht, zudem besteht die Gefahr des Absturzes von Dachplatten. Die Stadt will das Dach nun zügig für 133.000 Euro sanieren. Aus diesem Grund werde man vom bisherigen Masterplan bei der Gesamtsanierung des Standortes etwas abweichen, kündigt die Stadt an. Die Dachsanierung habe Priorität. Wie berichtet gibt es einen Masterplan für eine Gesamtsanierung, unter anderem mit Neubau der Werkstatt.

Priorität hat auch die Verlegung von Technik, Strom- und Telefonleitungen aus den Kellern. Der Starkregen Anfang Juni hatte erhebliche Schäden angerichtet. In den vom Wassereintritt betroffenen Kellern befinden sich Heizungsverteilung, Stromversorgung und Gewächshaustechnik. Es gab Auswirkungen auf den Betrieb des Botanischen Gartens und des Grünamtes. Aktuell gibt es eine Interims-Stromversorgung, Priorität hat nun aber die Verlegung der Technik in nicht von Grundwasser-Hochstand betroffene Räume. Auch dies werde Einfluss auf die weitere Sanierung nehmen, so die Stadt. Zuletzt war die Höhe der Schäden durch den Wassereintritt unklar, nachdem eine Begutachtung wegen des Wasserstandes noch nicht möglich war.