Augsburger Grüne nominieren Schuhknecht und Bozoğlu für den Landtag

Die amtierenden Landtagsabgeordneten der Grünen, Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu, sollen kommendes Jahr wieder als Direktkandidaten antreten.

Die Grünen haben die Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu am Mittwochabend erwartungsgemäß als Direktkandidaten für die Landtagswahl in den beiden Augsburger Stimmkreisen nominiert. Schuhknecht und Bozoğlu schafften den Sprung in den Landtag vor vier Jahren über das gute Landesergebnis und ihre Listenplatzierung, allerdings kamen sie auch bei den Erststimmen den CSU-Kandidaten relativ nahe.

Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu für Landtag nominiert

Schuhknecht, die im Augsburger Osten antritt, sagte in ihrer Rede, jetzt müsse man entschlossen den Ausbau regenerativer Energien in Bayern vorantreiben. "Aus meiner Arbeit im Landtag weiß ich, wie innovativ die Unternehmen unserer Region sind. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie sich auf den Weg zu klimaneutralen Wirtschaften machen können", so Schuhknecht. Bozoğlu engagiert sich im Landtag für den Kampf gegen Rechtsextremismus und initiierte den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags mit. "Für unsere Demokratie werden wir uns starkmachen und klare Kante gegen die Feinde unserer Verfassung zeigen", so Bozoglu.

Als Bezirkstagskandidatin im Osten nominiert wurde Stadträtin Melanie Hippke. Als sozialpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion wolle sie sie sich auch auf Schwaben-Ebene in die Sozialpolitik einbringen, so Hippke. Im Westen tritt Klaus Kneißl als Direktkandidat an. (skro)

