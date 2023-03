Augsburger Grüne wünschen Wochenmarkt am Don-Bosco-Platz

Die schwarz-grüne Koalition begrüßt die vom Augsburger Wirtschaftsreferat initiierte Bestellmöglichkeit für Bewohner des Schwabencenters. Die Grünen wollen einen Zeitplan vom Investor Solidas.

Die Grünen-Stadtratsfraktion begrüßt die Idee des Wirtschaftsreferats, als Ersatz für den schließenden Edeka-Supermarkt im Schwabencenter für die dortigen Bewohner und Bewohnerinnen vorübergehend eine Bestellmöglichkeit für Lebensmittel bei einem Kaufmann anzubieten. Damit sei es aber nicht getan. "Die Schließung des örtlichen Nahversorgers ist für viele Bewohner und Bewohnerinnen des Schwabencenters ein schwerer Schlag. Doch auch die Quartiere Herrenbach und Spickel leiden unmittelbar darunter. Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherzustellen, ist wichtig", so Stadträtin Pia Haertinger.

Die Stadt solle prüfen, ob ein Wochenmarkt zum Beispiel auf dem Don-Bosco-Platz initiiert werden könne. Zudem solle Solidas als Investor deutlich machen, wie der Zeitplan für das Schwabencenter sei. Solidas machte zuletzt geltend, dass die Absprachen mit der Stadt langwierig seien. Bei einem Architektenwettbewerb zur künftigen Wohnbebauung auf dem Parkplatzareal, die mit der Gestaltung der Passage zusammenhängt, war im vergangenen Frühjahr schon deutlich geworden, dass der Stadt die geplante Bebauung zu eng und dicht ist.

Am Mittwoch meldete sich auch die Augsburger CSU zu Wort. Das Vorgehen des Wirtschaftsreferats biete eine gute Kompensation, nachdem größere Lebensmittelketten für Interimslösungen nicht zu haben seien, so Stadtrat Ralf Schönauer. Im Umfeld des Centers gebe es zudem eine Reihe von Supermärkten und Discountern. Für den eher kleinen Personenkreis, der in der Mobilität eingeschränkt sei, sei die Lösung mit den Bestellungen aber ein guter Ansatz. Mittelfristig soll es in der Passage nach dem Umbau wieder einen Supermarkt geben. (skro)

