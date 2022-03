Augsburg

vor 31 Min.

Augsburger Gymnasium wird des Mobbings russischstämmiger Schüler beschuldigt

Plus Das Maria-Theresia-Gymnasium hat einen anonymen Brief erhalten, in dem auch von Rassismus und Volksverhetzung die Rede ist. Das sagt die Direktorin zu den Vorwürfen.

Von Andrea Baumann

Vor zwei Wochen überlegten Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Schülerschaft des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG) gemeinsam in einer Videokonferenz, wie man geflüchtete Kinder und Jugendliche in der Schule aufnehmen kann. Mittlerweile sind in dem Gymnasium in der Gutenbergstraße neun junge Ukrainerinnen und Ukrainer in verschiedenen Klassen untergebracht. Als wertvolle Unterstützung für die Neuankömmlinge erweisen sich laut Direktorin Katja Bergmann vor allem Mädchen und Jungen mit Wurzeln in Russland, da sie dolmetschen können. Was im Alltag problemlos zu klappen scheint, gefällt offenbar nicht jedem: Das MTG erhielt jetzt per Post ein anonymes Schreiben, in dem es "des Mobbings russischer SchülerInnen, des Rassismus und der Volksverhetzung beschuldigt" wurde, so Bergmann in einem offenen Brief an die Eltern der rund 850 Schülerinnen und Schüler.

