Augsburger haben bei der Erdbeben-Katastrophe Angehörige verloren

Sie arbeiten im Dönerladen in der Jakoberstraße, wie an jedem anderen Tag auch. Doch nach dem Erdbeben sitzen Entsetzen und Trauer bei Deniz B. und Ali C. tief.

Ihre Arbeit im Dönerladen Sevil in der Augsburger Jakoberstraße erledigen Deniz B. und Ali C. wie an jedem anderen Tag auch. Doch mit ihren Gedanken sind die 45-jährige gebürtige Syrerin und der drei Jahre ältere Türke in ihren Heimatländern. Dort, wo die Erde so schlimm gebebt hat, dass bislang über 17.000 Tote gezählt wurden. Unzählige Menschen werden weiter vermisst. Die Augsburgerin bangt um Verwandte und Freunde, die noch nicht gefunden wurden. Ihr Kollege trauert um eine Angehörige.

Das Erdbeben hat auch das türkische Kahramanmaras schlimm getroffen. Foto: Ahmet Akpolat/DIA/AP, dpa

Ali C. fährt sich immer wieder über die Augen, muss gähnen. "Ich habe heute Nacht nicht schlafen können." Die Bilder, die er in den Nachrichten und in den sozialen Netzwerken von dieser Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes sieht, sie lassen ihn nicht los, sie haben sich eingebrannt. Er findet kaum Worte für das Entsetzen und die Trauer in ihm. Schwester, Eltern, Onkel und Tanten - sie alle wohnen in Tunceli in Ostanatolien. Nach dem Erdbeben haben ihn die Angehörigen per WhatsApp informiert, dass sie am Leben sind. Doch in seine Erleichterung darüber platzte dann die traurige Nachricht. "Ich habe meine Cousine verloren. Sie starb in ihrer Wohnung. Sie war 22 Jahre alt." Auch im Gesicht von Deniz B. spiegelt sich Kummer wider.

Ihre Schwester, erzählt die Frau, habe überlebt. Aber sie habe große Angst um ihre Verwandten, die in Kahramanmaras leben. In der Provinz mit der gleichnamigen Stadt, die als das Epizentrum des Erdbebens gilt, ist nichts mehr, wie es davor war. Es herrschen apokalyptische Zustände. Die Stadt mit den Hochhäusern liegt in Trümmern. "Mein Cousin ist noch verschüttet. Er ist 39 Jahre alt", erzählt die gebürtige Syrerin. "Ein anderer Cousin, seine Frau und die drei Kinder werden auch vermisst. Die Kinder sind fünf, zehn und 14 Jahre alt." Ihre Schwester habe sich dorthin aufgemacht, um selbst nach den Verschütteten zu suchen.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Machtlosigkeit macht Augsburgern zu schaffen

Sowohl Deniz B. als auch Ali C. kritisieren, dass Hilfe des staatlichen Katastrophenschutzes dort immer noch nicht eingetroffen sei. Die Überlebenden würden selbst nach Verschütteten suchen. "Das ist doch nicht normal", sagt Ali C. traurig. "Die Menschen rufen Hilfe und erhalten sie nicht." Seine 45-jährige Kollegin sorgt sich zudem auch noch um Freunde in Syrien. "Sie müssen sich auch unter zusammengefallenen Häusern befinden." Die Machtlosigkeit macht den beiden am meisten zu schaffen.

"Wir können nur Geld hinschicken", sagt Ali C. "Das Wichtigste ist jetzt, dass die Menschen, die unter den Trümmern noch leben, gerettet werden." Beiden fällt es in diesen Tagen der Trauer und Ungewissheit schwer, dem Alltag in Augsburg nachzugehen. Deniz B., die neben der Arbeit seit drei Monaten einen Deutsch-Kurs besucht, sagt, sie könne sich gar nicht auf den Unterricht konzentrieren. "Ich muss ständig an meine Verwandten und an meine Freunde denken. Das ist alles nicht einfach."

Viele lokale und überregionale Hilfsorganisationen rufen zu Geldspenden auf. Die Stadt Augsburg hat auf ihrer Homepage unter augsburg.de/erdbeben-hilfe eine Übersicht der Organisationen und der entsprechenden Bankverbindungen zusammengefasst.