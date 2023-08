Augsburg

vor 60 Min.

Nicht alle Augsburger Händler sind Fans der Maxstraßen-Fußgängerzone

Plus Drei Monate nach Einführung der testweisen Fußgängerzone in der Maximilianstraße ziehen Geschäftsleute Bilanz. Die Meinungen reichen von Enttäuschung bis Zustimmung.

Von , Vanessa Hoffmann Michael Hörmann , Vanessa Hoffmann

Sein Geschäft, in dem es unter anderem besondere Spirituosen und Tabakwaren gibt, betreibt Ulrich Mayer in der Steingasse, die Teil der Fußgängerzone in Augsburgs Innenstadt ist. Zur Maximilianstraße, wo seit Mai das Stück zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen ebenfalls als testweise Fußgängerzone ausgewiesen ist, sind es rund 300 Meter Fußweg. Aus Mayers Sicht fällt eine Zwischenbilanz nach drei Monaten Fußgängerzonen-Test enttäuschend aus. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Er beklagt einen Umsatzrückgang von zehn Prozent, von Kollegen höre er vergleichbare Erfahrungen. "Die Fußgängerzone in der Maxstraße hat bislang keine positiven Effekte gebracht", sagt Mayer, der sich in führender Position im Handelsverband engagiert. Es rumort unter Händlern, auch wenn es Befürworter gibt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) sagt, man könne Ergebnisse erst zu einem späteren Zeitpunkt bewerten; die IHK sieht es ähnlich.

Lediglich Busse und Taxen sowie Autofahrer mit Ausnahmegenehmigungen dürfen außerhalb der Lieferzeiten in die Fußgängerzone. Der Ordnungsdienst kontrolliert. Die Stadt versuchte zuletzt, mit Aktionen den Straßenzug zu beleben. So wurde ein Kulturlet installiert. Es dient als kleine Bühne für Künstler. Sitzbänke sorgen für Aufenthaltsqualität. Mayer wertet das als eher verkrampfte Bemühungen. Der Handel profitiere von der neuen Fußgängerzone überhaupt nicht - im Gegenteil: "Gerade anfangs war es fatal." Mayer spricht von zehn Prozent Umsatzrückgang. Er verweist auf persönlichen Kontakt mit Kunden aus dem Umland, die früher öfters in sein Geschäft gekommen seien: "Diese Kunden fehlen jetzt." Laut Mayer trägt die Fußgängerzone dazu bei: "Es wird eine Autofeindlichkeit der Stadt Augsburg ins Umland signalisiert." So nehmen es zumindest laut Mayer einzelne Kunden wahr. Der Geschäftsmann, zugleich Vorsitzender des Handelsverbands in Augsburg, bestätigt, dass es sich um "teils emotionale Empfindungen und Einschätzungen" handeln könnte.

