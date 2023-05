Augsburg

vor 3 Min.

Ist der Hauptbahnhof leistungsfähig genug? Bahn will bald Ergebnisse präsentieren

Plus Reichen die Kapazitäten des Augsburger Hauptbahnhofs auch in Zukunft? Mit dem geplanten Ausbau von Augsburg–Ulm könnte es eng werden. Wie es nun weitergeht.

Von Stefan Krog

Die Bahn will in einem Monat die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit des Augsburger Hauptbahnhofs vorstellen. Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB in Bayern, kündigt Ergebnisse für 26. Juni an. Wie berichtet lässt die Bahn untersuchen, ob der Hauptbahnhof bei einem Ausbau oder Neubau der Strecke Augsburg– Ulm erweitert werden muss, wenn mehr Fernverkehrszüge erwartet werden. "Wenn man eine Strecke ausbaut, braucht man leistungsfähige Knoten. Es macht ja wenig Sinn, zusätzliche Gleise zu bauen und dann Staueffekte vor den Knoten auszulösen", so Josel. Wie eine etwaige Ertüchtigung des Hauptbahnhofs aussehen wird, ist aber offenbar noch unklar.

Mit einer Digitalisierung des Stellwerks und der Signaltechnik könne man die Kapazitäten um 20 Prozent erhöhen. Womöglich müsse man Bahnsteige dafür ausstatten, von zwei Regionalzügen gleichzeitig genutzt zu werden. Auch die Notwendigkeit eines zusätzlichen Bahnsteigs – zuletzt war der Bahnsteig F 2018 eingeweiht worden – schloss Josel nicht aus. "Wir werden das in Ruhe auswerten. Noch kennen wir die Ergebnisse nicht." Eine Erneuerung von Teilen der Infrastruktur, etwa mit neuen Gleisen und Weichen, gilt wie berichtet ohnehin als unumgänglich.

