Augsburger Hilfsorganisationen und Vereine engagieren sich für die Ukraine

Caritas, Malteser und das Gebetshaus bitten die Augsburger Bevölkerung um Sachspenden. Was dabei zu beachten ist.

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ebbt in Augsburg nicht ab. So bitten neben Vereinen und anderen Hilfsorganisationen auch die Malteser und die Caritas um Sachspenden, die Partner vor Ort ausgeben. Nötig sind vor allem Babynahrung, Milchpulver, Einmalwindeln und Verbandsmaterial. "Wir nehmen ausschließlich diese Sachspenden an, nichts anderes", heißt es seitens der Organisationen. Wichtig: Babynahrung muss mindestens haltbar sein bis zum Dezember 2022, dasselbe gilt für Milchpulver. Für das Verbandsmaterial gilt das Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2024.

Malteser und Caritas arbeiten für die Ukraine zusammen

Die Malteser richten ihre Abgabestelle in der Werner-von-Siemens-Straße 10 in Augsburg-Hochfeld von Montag, 7. März, bis Samstag, 12. März, ein. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, montags, mittwochs und freitags zusätzlich von 18 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Der Caritasverband nimmt die Sachspenden im Caritas-Zentrum Auf dem Kreuz 41 in Augsburg von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März , entgegen und bringt diese dann zu den Maltesern. Die Zeiten hier sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Gebetshaus Augsburg will Waren direkt in die Ukraine bringen

Das Gebetshaus Augsburg in der Pilsener Straße 6 hat eine Aktion für die zahlreichen Hilfsbedürftigen in der Ukraine gestartet. Unter dem Titel "Pack 'n pray" können Hilfspakete bis Samstagmittag, 5. März, 13 Uhr, am Gebetshaus abgeliefert werden. Der Verein nutzt nach eigenen Angaben gute Kontakte in die Ukraine, um die Hilfslieferung über einen aktuell noch bestehenden Korridor direkt in das Land zu schaffen. Die benötigten Artikel, die gespendet werden können, sind genau definiert. Eine genaue Liste hierzu findet sich auf der Homepage des Gebetshauses unter https://gebetshaus.org/news/news/packnpray-hilfsaktion-fuer-die-ukraine/. Wer die Aktion anders unterstützen möchte, kann sich mit einer Geldspende an den Transportkosten für die Spedition beteiligen.

Auch das Hilfswerk Schwaben-Bukowina - ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Augsburg, der die Partnerregion des Bezirks Schwaben in der rumänisch-ukrainischen Grenzregion Bukowina unterstützt - bittet um Spenden. Durch seine Kontakte stellt das Hilfswerk sicher, dass Spenden die Menschen vor Ort direkt erreichen. Weitere Infos inklusive einer Videobotschaft des Altbezirkstagspräsidenten und Vorsitzenden des Hilfswerks, Jürgen Reichert, unter www.bezirk-schwaben.de/ukraine-hilfe. (AZ, bau)

Lesen Sie dazu auch