Augsburger Hilfsprojekt setzt sich für mehr Handwerker in Kenia ein

Die Augsburger Initiative Pro Kapsogo übergibt zwei komplette Elektrolehrsäle an ein Technical College in Kenia. Die Schule hilft jungen Menschen, ein Handwerk zu erlernen.

Es ist ein weiteres Hilfsprojekt, das Menschen in einer der ärmsten Gegenden Kenias gezielt unterstützen soll: Die Initiative Pro Kapsogo um den Augsburger Zoogastronomen Klaus Schwenk hat zwei komplette Elektrolehrsäle der Handwerkskammer Schwaben an ein Technical College in der Region Baringo County übergeben. Bei ihrem Besuch in der Stadt Kabarnet übergab eine Delegation die beiden von der Handwerkskammer gestifteten Elektrolehrsäle, inklusive der gesamten Ausrüstung, an das dortige Technical College.

Bei Schwenks ersten Besuch in dem College im Jahr 2014 begegnete er gerade mal 50 Schülern. Mittlerweile wird diese auf Handwerk spezialisierte Schule von mehr als 3000 Schülern besucht. "Wir sind auf dem richtigen Weg, was die Ausbildung der jungen Menschen in dieser Region angeht", sagt er. Prokapsogo will zusammen mit der Stadt Gersthofen auch in Zukunft die Ausbildung zum Handwerk im Verwaltungsbezirk Baringo fördern.

So hilft die Augsburger Initiative Pro Kapsogo in Kenia

Auf der Reise im April wurde auch der Fortschritt weiterer Hilfsprojekte überprüft. So wurde das rein solar betriebene Wasserprojekt Tenges mit zwei öffentlich zugänglichen Wasserverteilstellen unter Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht und an die Gemeinde übergeben. Der Ort Tenges mit einem Einzugsgebiet von etwa 7000 Einwohnern hatte bisher keinen Zugang zu trinkbarem Wasser. Dieses Projekt sei weitestgehend von der Bayerischen Staatskanzlei und Spenden von Rotarier-Clubs in Gersthofen und Augsburg finanziert worden, hieß es.

Die einzige Blinden- und Gehörloseneinrichtung in Ost- und Zentralafrikas, die sich in Kabarnet befindet, bekam von der Delegation - neben einer Geldspende - zwei Kühe und einen 10.000 Liter Wassertank. Diese Einrichtung soll weiterhin besonders gefördert werden, da in Afrika Schulen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung nur wenig finanziell Unterstützung erhalten.

Die Initiative Pro Kapsogo leistet seit 2008 privat organisierte Hilfe in Kenia und arbeitet mit zahlreichen Partnern zusammen.