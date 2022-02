Augsburg

vor 19 Min.

Augsburger Hobbypiloten planen ein Flugzeugmuseum am Flughafen

Plus Mit privatem Geld soll das Millionenvorhaben gestemmt werden. Ein passendes Gelände ist in unmittelbarer Nähe des Flughafens bereits gefunden. So geht es jetzt weiter.

Von Michael Hörmann

Der Mediziner Ralf Eser, der früher am Klinikum Augsburg tätig war und jetzt in München arbeitet, ist seit seinem 18. Lebensjahr ein begeisterter Hobbyflieger. Diese Leidenschaft für Flugzeuge aller Art teilt er mit dem Architekten Stefan Friedrich Frank, der sein Büro in Neusäß hat. Frank macht gerade den Hubschrauberflugschein. Die beiden Männer sind die treibenden Kräfte für ein Millionenprojekt, das in den nächsten Jahren am Augsburger Flughafen entstehen soll: Hobbypiloten planen dort ein Flugzeugmuseum. Es wird außerhalb des eingezäunten Bereichs des Flughafens entstehen. Ein geeignetes Gelände an der Flughafenstraße ist bereits gefunden, das Grundstücksgeschäft muss noch mit der Stadt Augsburg abgewickelt werden.

