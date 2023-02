Augsburger Hochschule zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Gründerhochschulen

Die Augsburger Hochschule belegt bei einem deutschlandweiten Ranking eine Spitzenposition.

Auszeichnung für die Hochschule Augsburg: Die HSA zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Gründerhochschulen. Die Hochschule München (HM) belegt im Gründungsradar 2022 des Stifterverbands Platz eins in der Kategorie "Große Hochschulen" mit über 15.000 Studierenden. Die Hochschule Augsburg nimmt unter 76 erfassten Hochschulen die Spitzenposition in der Kategorie "Mittlere Hochschulen" (5000 bis 15.000 Studierende) ein.

Im Ranking wurden sieben Bausteine mit jeweils mehreren Einzelindikatoren berücksichtigt, wie etwa Gründungsqualifizierung und -unterstützung, Gründungsaktivitäten, Monitoring und Evaluation in der Gründungsförderung sowie Gründungsnetzwerke. Die Hochschule Augsburg erreichte nach eigenen Angaben bei allen Bausteinen eine Platzierung in der Spitzengruppe. Damit hat sie das Ergebnis aus dem Gründungsradar 2020 (Platz 18) nochmals deutlich verbessert. Damals hatte die Hochschule Augsburg zum ersten Mal am Gründungsradar teilgenommen.

Deutschlandweites Ranking: Hochschule Augsburg zeigt sich stolz

An der Hochschule Augsburg organisiert und koordiniert das sogenannte HSA_funkenwerk alle Aktivitäten rund um das Thema Gründung. Es sensibilisiert Studierende und Beschäftigte für das Thema und ist die zentrale Anlaufstelle für alle Hochschulangehörigen mit Gründungsinteresse. Der Gründungsbeauftragte der HSA, Professor Norbert Gerth, zeigt sich stolz. "Das Engagement und Herzblut aller Beteiligten sind einzigartig – und genau das kommt all unseren Gründungsinteressierten und Gründer:innen jeden Tag zugute." Das hervorragende Ergebnis sei Belohnung für die Arbeit der vergangenen Jahre und zugleich Motivation und Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. "Denn unser Gründergeist hat noch vieles vor."

Hochschulpräsident Professor Gordon Thomas Rohrmair sagt: "Als Hochschule sehen wir unsere Aufgabe darin, unsere Studierenden für die Themen Gründung und Innovationen zu sensibilisieren und sie bestmöglich zu unterstützen." Man sei daher sehr stolz auf das Abschneiden beim Gründungsradar 2022. (AZ)

