Augsburg

vor 18 Min.

Augsburger Impfzentrum soll am neuen Standort mehr Kapazitäten bieten

Plus Ab Dienstag ist das Augsburger Impfzentrum in einer anderen Halle zu finden, auch das Testzentrum zieht bald um. Was sich für die Augsburger dann ändert.

Von Fridtjof Atterdal

Das städtische Impfzentrum ist ab sofort in neuen Räumen zu finden. Nach einem Umzug übers Wochenende nimmt die Einrichtung am Dienstag, 11. Januar, den regulären Betrieb am neuen Standort auf. Für die Besucher ändert sich wenig - das neue Impfzentrum ist nur wenige Meter weiter in eine große ehemalige Produktionshalle von Fujitsu gezogen.

