Augsburger Innenstadt zeitweise von Stromausfall betroffen

In Teilen der Augsburger Innenstadt war am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Schuld war offenbar ein Kabelfehler.

Ein Stromausfall hat am Freitagnachmittag Teile der Augsburger Innenstadt lahmgelegt. Schuld war nach Angaben der Stadtwerke ein Kabelfehler. Gegen 16.30 Uhr ging an manchen Stellen nichts mehr. Computer fielen aus, das Licht erlosch. Nach gut einer Stunde war die Störung behoben. "Wir hatten ab 16.50 Uhr die Gebäude wieder nach und nach mit Strom versorgt", sagte Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Nach Informationen der Plattform störungsauskunft.de waren Haushalte in der Altstadt, im Domviertel, im Stadtjägerviertel und im Georg-Kreuzviertel betroffen.

Der Ausfall wirkte sich unterschiedlich stark aus - während in einzelnen Geschäften alles problemlos funktionierte, brannte an anderen Orten weder Licht noch funktionierten die elektronischen Kassen. Bei Rewe in der Maximilianstraße etwa standen die Beschäftigten im Dunklen an der Eingangstüre und informierten die Kunden aus erster Hand.

Auswirkungen auf den Nahverkehr gab es keine, Straßenbahnen fuhren wie gewohnt. (möh)