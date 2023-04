Augsburger Kahnfahrt bleibt über Ostern geschlossen

Das Tauziehen von Pächter Bela Balogh mit der Stadt über die neuen Betriebsauflagen dauert an. Eines stimmt ihn jetzt zuversichtlich, dass es bald losgehen kann.

Eigentlich hätte es am Karfreitag losgehen sollen. Nun bleiben Bootsverleih und Gastro an der Augsburger Kahnfahrt über Ostern doch geschlossen. Wie Pächter Bela Balogh auf Anfrage mitteilte, ist die Abstimmung mit der Stadt über den neuen Nutzungsbescheid zwar vorangekommen, aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt gehe es noch um ein wichtiges Detail, das für ihn nicht akzeptabel ist. Über die Osterfeiertage sei mit den Ämtern keine Klärung mehr möglich.

Bekanntlich darf das Restaurant an der Kahnfahrt, das sich nach vielen Jahren als Schwarzbau entpuppte und das baufällig sein soll, nicht mehr betrieben werden. Balogh darf in dieser Sommersaison, bis der Anbau abgerissen wird, nur die Außengastronomie bewirtschaften. Höchstens 60 Gäste sind aus brandschutzrechtlichen Gründen auf dem Gelände erlaubt. All diese Vorgaben nimmt Balogh, der von Anwalt Bernhard Hannemann vertreten wird, hin - wenngleich er darüber nicht glücklich ist.

Das Lagerproblem ist noch nicht gelöst

Balogh sagt, zuletzt sei es um drei strittige Punkte im Nutzungsbescheid gegangen. Für eine neue Auflage, wonach er keine offene Feuerstelle betreiben dürfe, um in seinem Ofen Brot zu backen oder Schweinebraten zu grillen, sei vom Liegenschaftsamt inzwischen "mündlich zugesagt", dass sie zurückgenommen werde. Auch für den aus Sicherheitsgründen gesperrten Bereich auf der Terrasse habe er nun die mündliche Auskunft, dass der erfolgte Umbau "in Ordnung" sei. Zuletzt hatte er das Geländer am Wasser erhöhen müssen.

Noch keine Lösung gibt es Balogh zufolge für das gesperrte Lager in dem angeblich baufälligen Schwarzbau. Zugängliche Lagerräume seien für ihn unverzichtbar, um Gastro-Utensilien und Getränkevorräte unterzubringen. Aus seiner Sicht wäre ein Container im Umfeld der Kahnfahrt eine Möglichkeit. Mit der Stadt vereinbart sei dazu aber noch nichts.

Pächter will Kahnfahrt in den kommenden Wochen eröffnen

Bislang war Balogh mit der Art und Weise, wie die städtischen Behörden mit dem Fall umgingen, nicht angetan. Jetzt sagt er, "das Liegenschaftsamt ist sehr bemüht, die Probleme zu lösen". Das stimmt ihn zuversichtlich, dass die Kahnfahrt in den kommenden Wochen eröffnen kann.