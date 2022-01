Augsburger Kandidatin Mona-Lisa Schwarzmaier scheitert bei DSDS 2022

Die 22-jährige Augsburgerin Mona-Lisa Schwarzmaier, machte bei "Deutschland sucht den Superstar" mit. Ihr Auftritt klappte aber nicht wie gewünscht.

Die Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" startete am Samstag in die 19. Staffel. Diesmal ohne Poptitan Dieter Bohlen - dafür mit einer neuen Jury-Besetzung, bestehend aus Sänger und Showmaster Florian Silbereisen, Sängerin und ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Vor diese Jury trat in der zweiten Castingshow, die am Dienstag ausgestrahlt wurde, Mona-Lisa Schwarzmaier, eine Kandidatin aus Augsburg. Doch der Auftritt klappte nicht wie gewünscht.

Die 22-jährige Erzieherin kommt aus Weilheim und zog nach Augsburg, um ihr Abitur zu machen und anschließend zu studieren. Schon von klein auf habe sie Musik geliebt, erzählt Schwarzmaier. Früher tanzte sie Ballett, dann Stepptanz, doch ihre größte Leidenschaft sei schon immer das Singen gewesen. Früher habe sie noch Lampenfieber vor Auftritten gehabt. "Seit zwei Jahren singe ich jetzt auch auf Hochzeiten. Dadurch hat sich meine Aufregung zum Glück ein bisschen gelegt", sagt die 22-Jährige. Ob sie zu einer Castingshow gehen soll, hat sie sich dennoch lange überlegt: "Da war ich ein kleiner Schisser. Aber meine Familie hat mich sehr unterstützt und motiviert, mich dort zu bewerben."

Die Augsburger Kandidatin Mona-Lisa Schwarzmaier bei ihrem DSDS-Auftritt. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Nicht nur die Stimme zählt bei DSDS

Am Format "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gefällt ihr, dass es so "bunt" ist, und man dort auf verschiedene Menschen trifft: "Es wird nicht nur deine Stimme, sondern auch deine Persönlichkeit und eben das Gesamtpaket wahrgenommen." Das Casting war für die 22-Jährige eine aufregende und tolle Erfahrung: "Es war interessant zu sehen, was hinter den Kulissen einer solchen Show passiert und es war toll, selbst interviewt zu werden." Auch von der diesjährigen Jury war Mona-Lisa Schwarzmaier angetan: "Es war eine schöne Gelegenheit, vor solchen Leuten auftreten zu können. Die Jury war sehr liebevoll und das sind alles große Vorbilder."

Die Erzieherin performte vor der Jury zunächst den Song "Anyone" von Demi Lovato. "In dem Lied geht es um Einsamkeit und ich kann den Text nachvollziehen und sehr gut meine Emotionen in den Song hineinlegen." Auch sie habe eine schwere Zeit durchgemacht, bei der die Musik ihr Anker gewesen sei, sagt sie, ohne mehr verraten zu wollen. Bei der Jury kamen ihre Emotionen offensichtlich an, denn nach ihrem Auftritt seien alle aufgestanden und hätten applaudiert. Ilse DeLange rief sogar: "Was war das denn?" Für die Jury war klar, dass Mona-Lisa weiterkommt, sie musste sich nicht einmal abstimmen. "Ich habe gar nicht damit gerechnet, es ging alles so schnell", schildert Schwarzmaier ihre Eindrücke. Die Freude war groß, etwas später trat die 22-Jährige wieder vor die Jury. Diesmal wurde entschieden, wer in den Auslands-Recall, also in die nächste Runde kommt.

DSDS-Kandidatin Mona-Lisa Schwarzmaier will mit der Musik weitermachen

Mona-Lisa trat diesmal in einer Gruppe auf, jede hatte eine Minute, um die Jury mit einem Song zu überzeugen. Doch dieses Mal reichte es für Schwarzmaier nicht, sie schied aus. "Ich war auch sehr nervös bei diesem Auftritt", gesteht die junge Sängerin. Die Erfahrung weiß sie trotzdem sehr zu schätzen, auch Freundschaften hat sie in dieser Zeit geschlossen. "Ich mache natürlich trotzdem weiter Musik, ohne Musik würde mir ein großer Teil in meinem Leben fehlen." Vielleicht verknüpft sie die Musik auch mit ihrem Beruf: "Ich kann mir gut vorstellen, Musikpädagogin zu werden."

Lesen Sie dazu auch

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.