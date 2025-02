Augsburger Kindergärten und Schulen geraten ins Visier von Einbrechern

An mehreren Augsburger Kindergärten und Schulen hängt seit Kurzem ein Schild an der Eingangstür. Es gebe dort nichts zu holen, heißt es sinngemäß. Die Botschaft hat einen guten Grund: In letzter Zeit haben sich Einbrüche in Kindergärten und Schulen gehäuft – und das im gesamten Raum Augsburg. Die Fälle werfen auch Fragen auf. Denn viel zu holen gibt es in den Einrichtungen meist nicht. Trotzdem sind die Schäden teils hoch.

