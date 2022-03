Augsburg

06:40 Uhr

Augsburger Kleinod öffnet wieder: Sie sind die neuen Betreiber des Damenhofs

Sie betreiben künftig den beliebten Damenhof in der Maximilianstraße: Lucciano Bellano, Joshua Kessler, Werner Bahmann (von links). Sie sind bereits in der Augsburger Gastro-Szene aktiv.

Plus Der beliebte Damenhof in den Augsburger Fuggerhäusern wird in diesem Sommer wieder für Barbesucher geöffnet. Wer ist das neue Gastro-Team und was plant es?

Von Ina Marks

Als im vergangenen Jahr die Betreiber der Gastronomie im Augsburger Damenhof ihr Aus verkündeten, reagierten viele Gäste überrascht und enttäuscht. Schließlich gilt der historische Innenhof des Fuggerpalais in der Maximilianstraße als eine wahre Perle und ist bei Barbesucherinnen und -besuchern beliebt. Für sie gibt es nun eine gute Nachricht: Der Barbetrieb geht in diesem Jahr weiter - mit einem Team, das nicht ganz neu ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen