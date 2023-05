Augsburger Klimacamp plant erneut eine 15-Minuten-Blockade

Die nächste Kurz-Blockade des Klimacamps soll am Dienstagmorgen stattfinden. Dieses Mal an einer Kreuzung nahe der Pferseer Unterführung.

Schon mehrfach haben Aktivisten des Augsburger Klimacamps zuletzt kurzzeitig Straßen in Augsburg blockiert und den Verkehr dort für rund 15 Minuten ausgebremst. Für diesen Dienstag (16. Mai) planen sie erneut eine 15-Minuten-Blockade. Zwischen 8.00 und 8.15 Uhr wollen sie die Kreuzung Rosenaustraße/Pferseer Straße nahe der Pferseer Unterführung "exklusiv" für Fußgänger und Radfahrer beanspruchen, wie die Aktivisten mitteilen.

Während der Kurz-Kundgebung werde auf der sonst stark vom Verkehr belasteten Kreuzung "für einen Moment Ruhe einkehren". Gerade in diesem Bereich sei die Situation für Radfahrer schlecht, es fehlten etwa klar abgegrenzte Radwege und an den Radverkehr angepasste Ampelschaltungen. Anders als bei Aktionen der "Letzten Generation" in anderen Städten sind die Kurz-Blockaden in Augsburg angemeldete Demonstrationen. Deshalb werden sie von der Polizei auch nicht verhindert, sondern abgesichert. (jöh)

