Augsburger Kripo ermittelt nach Einbruch in der Oblatterwallstraße

In der Oblatterwallstraße in Augsburg bricht ein bislang Unbekannter ein und stiehlt wohl nicht nur ein Notebook. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person ist am vergangenen Montag in eine Wohnung in der Oblatterwallstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies im Bereich der 30er-Hausnummern zwischen 12.30 Uhr und 23.45 Uhr. Demnach verschaffte sich der Täter Zutritt zur Wohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er ein Notebook und möglicherweise auch Schmuck.

Einbruch in Oblatterwallstraße: Augsburger Kripo ermittelt

Nach Polizeiangaben können bislang weder Beute- noch Sachschaden genannt werden. Dies sei Teil der Ermittlungen. Die Kripo Augsburg bittet nun um Mithilfe. Mögliche Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter 0821/323-3810 melden. (kmax)