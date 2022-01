Augsburg

18:37 Uhr

Augsburger Ladeninhaber sauer: Dieb stiehlt gezielt Raritäten in Plattenladen

Plus Der Plattenladen in der Barfüßerstraße wird von zwei Freunden mit Leidenschaft geführt. Umso schlimmer ist für sie ein Diebstahl. Der Täter hat es auf etwas Besonderes abgesehen.

Von Ina Marks

Er hatte gehofft, dass der Dieb es sich noch anders überlegt, die Schallplatten vielleicht wieder zurückbringt. Schließlich hat Stephan Decker genau so eine Situation vor langer Zeit schon einmal erlebt. Doch diesmal war die Beute offenbar zu groß, der Diebstahl zu gezielt. In dem Platten-Laden Cover & Ungawa Records in der Barfüßerstraße hat Anfang Januar ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment zugeschlagen. Der Täter schnappte sich dabei ganz dreist die wertvollsten Schallplatten.

