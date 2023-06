Augsburg

Augsburger Medizinstudenten behandeln Teddybären

Teddybär beim Arztbesuch: In Augsburg gibt es an diesem Samstag ein Krankenhaus für Kuscheltiere.

In Augsburg bieten Medizinstudenten ein "Teddybärenkrankenhaus" an. So können Kinder lernen, wie eine Behandlung beim Arzt abläuft.

Um Kindern die Angst vor einem Arztbesuch zu nehmen und ihnen die Arbeit von Medizinern näher zu bringen, organisieren Medizinstudenten in Augsburg ein "Teddybärenkrankenhaus". Die Idee dahinter ist, dass Kinder ihre Kuscheltiere zu einer "Behandlung" bei einem Arzt begleiten. So können sie als Teddy-Eltern die Untersuchungssituation hautnah miterleben, ohne selbst davon betroffen zu sein. Die Aktion findet an diesem Samstag, 17. Juni, von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände der Augsburger Uniklinik statt - im Gebäude des Vereins Bunter Kreis. Vor Ort ist der Weg zum Teddybärenkrankenhauses - kurz TBK - ausgeschildert. Kinder, die mitmachen wollen, sollten ihr Lieblingskuscheltier mitbringen und sich überlegen, warum das Kuscheltier ins Krankenhaus muss. Ablaufen wird der Besuch nach Angaben der Organisatoren dann wie ein "normaler" Arztbesuch: Mit Anmeldung, Warte- und Behandlungszimmer, Physiotherapie, und gegenfalls einem Besuch in der "Apotheke". Empfohlen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der Tramlinie 2 oder der Buslinie 32. (jöh)

