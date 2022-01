Metzgerei Wollmann eröffnet in Augsburg 24-Stunden-Filiale in einer "Box"

Die Metzgerei Wollmann betreibt einen begehbaren Container für Fleisch und Wurstwaren. Dort können Kunden rund um die Uhr einkaufen. Wie das funktioniert.

Fleisch und Wurstwaren rund um die Uhr einkaufen – dies ist nun in der Meranerstraße in Augsburg bei der Metzgerei Wollmann möglich. In Zusammenarbeit mit Michael Kimmich von Eventagentur „infuze“ wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt. Basis ist ein etwa 18 Quadratmeter großer Verkaufscontainer. Um ihn betreten zu können, müssen sich die Kundinnen und Kunden vorher im Internet registrieren - so bekommen sie einen QR-Code, mit dem sich die Tür öffnen lässt. Die vorportionierten Fleisch- und Wurstwaren sowie eine kleine Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln werden vor Verlassen des Containers gescannt, die Rechnung kommt dann per E-Mail.

Das Konzept ist in Augsburg ein Novum

Dieses Konzept ist laut Kimmich in der Stadt Augsburg ein Novum. Im Kreis Augsburg gibt es bereits ähnliche Konzepte. Unter anderem die Dorlfadenbox in Untermeitingen. Die Idee mit einem Verkaufscontainer ist zudem eine Art Erweiterung zu den bereits bekannten Lebensmittelautomaten, wie sie in Augsburg von verschiedenen Metzgereien und Landwirten bereits seit längerem angeboten werden. (kajoh)