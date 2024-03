Augsburger Ostermarsch prangert militärische Unterstützung für Israel an

300 Demonstranten waren zur traditionellen Kundgebung angekündigt. Letztlich kamen rund 150 Personen aus dem vorwiegend linken bis linksextremen Milieu.

Rund 150 Demonstranten haben sich am Karsamstag zum Ostermarsch am Augsburger Moritzplatz zusammengefunden. Dazu aufgerufen hatten neben der Augsburger Friedensinitiative (AFI) Augsburg für Palästina, Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen, Pax christi Augsburg und weitere Organisationen. Auch Fahnen der vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften Parteien DKP und MLPD waren vor Ort zu sehen. Die Rednerinnen und Redner kritisierten sowohl die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine als auch die militärische Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas. Anschließend führte ein Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Ostermarsch in Augsburg: Redner fordern Ende deutscher Waffenlieferungen

Die Aktion unter dem Motto "Gewaltspiralen durchbrechen" war Teil der rund 70 bundesweit stattfindenden Ostermärsche. Mitorganisator Klaus Länger von der Friedensinitative sagte: "Die Politik wirft uns vor, einseitig und naiv zu sein. Wenn es aber naiv ist, statt auf Krieg und Waffen auf Frieden und Verhandlungen zu setzen, bin ich gerne naiv und einseitig." Rednerin Irmgard Thoma (AFI) verurteilte den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, betonte aber, dass sie jedwede deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ablehne. Stattdessen solle Deutschland für Verhandlungen und einen sofortigen Waffenstillstand eintreten, so Thoma.

Mehrere Organisationen hatten zum Ostermarsch aufgerufen. Foto: Annette Zoepf

Die Verantwortlichen hatten nationale Flaggen und Symbole für die Kundgebung untersagt. Dadurch sollte auch eine Emotionalisierung verhindert werden, sagte einer der Mitorganisatoren unserer Redaktion. Die Sorge dürfte vor allem wegen des Kriegs der israelischen Armee gegen die Hamas bestanden haben. Vetreter des Vereins Augsburg für Palästina forderten eingedenk des Hamas-Attentats vom 7. Oktober von der Bundesregierung, die militärische Unterstützung für Israel einzustellen.

