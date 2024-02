Augsburger Pfarrers-Kabarett: Der Predigt-Avatar scannt die Gemeinde

„Die Schwarzarbeiter“ stehen wieder auf der Bühne. Evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern liefern dabei ein filmreifes Programm. Auch berühmte Geistliche kommen vor.

Voller liebenswerter Spitzen, mit mehr als nur einem Schuss Selbstironie, präsentierten sich nach längerer Pause wieder „Die Schwarzarbeiter“, ein Kabarett von und mit evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern. „Filmreif – Kirche von der Rolle“, unter dieses Motto hatten sie die drei Abende im Augustana-Saal gestellt. An bekannte Filme oder Filmszenen angelehnt, richteten Brigitte Funk, Peter Lukas, Susanne Ohr und Micha Seyboth einen humorvollen Fokus auf das Innenleben der evangelischen Kirche mit ihren Typen und Themen und überzeichneten dabei so herrlich, dass das Wiedererkennen zu herzlichen Lachern führte. Die Vier spielten nicht nur, in stets wechselnden Rollen, sie sangen auch, begleitet von Uwe Stenglein-Hektor am Klavier.

Jede Nummer für sich war eine kleine Perle: Herrlich die Figuren, die dem Aufruf, sich für die Kirchenvorstandswahlen zu bewerben, gefolgt sind und ihre Qualitäten anpriesen – man ahnte sofort, dass Typen wie der, der großmundig davon sprach, dass er gekommen sei, „um die Kirche zu heilen und zu retten“ nicht ganz so gut beim alten Kirchenvorstand ankam. Es begegnete auch das innovative Modell eines „Predigt-Avatars“, der je nach Bedarf der Kirchengemeinde mithilfe Künstlicher Intelligenz eingerichtet werden konnte, etwa als „Modell Luther“ oder „Modell Altbischof“, bis hin dazu, dass eine Kamera im Roboter während der Predigt die Gemeinde scannt und sobald einem die Augen zufallen, die Predigt beendet.

Kabarett: Eine Persiflage auf den Brandner Kasper

Gelungen war die Persiflage auf den Brandner Kasper und das Ewige Leben – besser: die Kirchkasperin und das ewige Leben, in deren Rollen die beiden Pfarrerinnen geschlüpft waren. Da handelt die Kirchkasperin mit der Boandlkramerin mit Aperol-Spritz noch ein paar zusätzliche Jährchen für sich heraus, und als sie mit dem Fernrohr ins Paradies schauen darf, geht ein Schlenkerer versehentlich in die Kantine des Landeskirchenamts. „Das ist nicht das Paradies“, fällt der Kirchkasperin gleich auf. Auch wenn Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm inzwischen seinen Ruhestand angetreten hat, wird „Heini und Reini“, bei der die beiden Pfarrer Peter Lukas und Micha Seyboth in die Rollen von Heinrich Bedford-Strom und der Kardinal Reinhard-Marx schlüpfen, wieder zur Glanznummer. Die beiden treffen sich zum gemeinsamen Filmabend – aber zuvor muss noch ausgemacht werden, welchen Film sie denn schauen. Dazu schlüpfen sie in die verschiedensten Filmrollen, um den anderen raten zu lassen, welcher Film gemeint ist.

Die Spitzen, die sie dabei verteilen, sind köstlich: Beim Kapitän von „Das Boot“ fällt auf, dass der Film schon „sehr katholisch“ ist – „lauter Männer an Bord“; überhaupt geht es hier darum, das Boot durch gefährliche Gewässer, bedroht durch Torpedos aus Rom, zu lenken. In „Dinner for One“ verabschiedet sich Miss Sophie alias „Mutter Kirche“, zusammen mit ihrem „Diakon James“ von alten Traditionen – von der Vorstellung des evangelischen „Pfarrherrn“, der Tag und Nacht einsatzbereit ist, von den „mehr als 150 Prozent Frommen“ und denen, die „immer zu Dienen bereit sind“ oder vom klassischen Pfarrersehepaar, das sich eine Stelle teilt.

Die selbst gedichteten Lieder, auch zu Melodien aus Filmhits, waren ebenfalls geprägt von diesem liebenswürdigen Humor, der sich selbst auf die Schippe nimmt und manche Wahrheit aus Kirche und Kirchengemeinde geschickt und mundgerecht verpackt.