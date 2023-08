Augsburg

Pizzeria Dragone muss wegen Insolvenz schließen

Das Lokal Dragone in der Wintergasse ist seit wenigen Wochen geschlossen. Dort finden Renovierungsarbeiten statt. Das ist aber nur ein Grund.

Plus Vor fast 50 Jahren eröffnete Familie Dragone das Lokal in der Wintergasse. Inhaber Antonio Dragone musste nun Insolvenzantrag stellen. Doch die Zukunft ist gesichert.

Von Miriam Zissler

Seit einigen Wochen ist das Ristorante Dragone in der Wintergasse 3 in der Innenstadt nicht mehr geöffnet. Anfangs wies ein handgeschriebener Zettel darauf hin, dass vorübergehend geschlossen sei. Inzwischen wird auf einem Blatt Papier, der an der Eingangstür angebracht ist, darüber informiert, dass das Lokal wegen Renovierungsarbeiten bis voraussichtlich Oktober nicht mehr öffnen wird. Neben den Baumaßnahmen gibt es jedoch einen weiteren Grund, warum das Traditionslokal unerwartet schloss: Der Inhaber stellte einen Insolvenzantrag.

Vor fast 50 Jahren hat die Familie Dragone das Lokal in der Wintergasse eröffnet. Nun musste Antonio Dragone, 68, den Betrieb einstellen. Der Gründer und ehemalige Betreiber der Pizzeria sei durch eine Kombination aus Preissteigerungen für Zutaten und Energie, inflationsbedingten Umsatzrückgängen und persönlichen Schicksalsschlägen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte daraufhin nach anwaltlichem Anraten einen Insolvenzantrag gestellt, teilt Rechtsanwalt Constantin Graf Salm-Hoogstraeten von Schultze & Braun auf Anfrage mit. Er wurde vom Amtsgericht Augsburg zum Insolvenzverwalter bestellt - Zeitgleich zu Dragones eigenem Insolvenzantrag waren auch Fremdanträge von der Deutschen Rentenversicherung und der AOK Bayern eingegangen, ist in den Insolvenzbekanntmachungen ersichtlich.

