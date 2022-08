Augsburger Polizei meldet mehrere Einbrüche

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Häuser in Augsburg ins Visier genommen.

Zuletzt ist während der Urlaubszeit in Augsburg und Umgebung wieder vermehrt eingebrochen worden. Ein Fall ereignete sich in Inningen im Zeitraum zwischen dem 10. und 20. August. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind in ein Haus im Bienenweg eingedrungen. Laut Polizei wurden Kommoden durchwühlt. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Ein Zeuge hatte am 12. August ein dunkles Auto mit weißem Aufkleber bemerkt, dessen Fahrer am Nachbarhaus geklingelt hatte und anschließend wieder ging. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0821/323-3810 zu melden. Auch in Kriegshaber wurde in ein Einfamilienhaus in der Jane-Addams-Straße eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit von vergangenem Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 8.15 Uhr. Die genaue Höhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In Oberhausen kam es am 13. August zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Gaststätte in der Neuhäuserstraße. Aus dem Lagerraum wurden mehrere Gegenstände entwendet, der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ein Zeuge teilte dem Geschädigten mit, dass er den Vorfall beobachtet hatte. Allerdings sei er davon ausgegangen, dass es sich um berechtigte Personen handelte und habe deshalb keine Polizei gerufen.

Einbrecher schlugen in mehreren Augsburger Stadtteilen zu

Ziel von Einbrechern war ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Stadtbergen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat zwischen dem 3. und dem 21. August abgespielt. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und verursachten Sach- und Beuteschaden. Über die genaue Höhe kann noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

Auch der Jugendtreff in der Hofackerstraße in Haunstetten wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag von Verbrechern ins Visier genommen. Auch hier muss die Kriminalpolizei Augsburg noch die Höhe des Sach- und Beuteschadens abklären. (ina)

Lesen Sie dazu auch