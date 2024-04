Augsburg

Augsburger Polizei registriert erste Verstöße gegen neues Cannabis-Gesetz

Trotz der Teil-Legalisierung hat die Polizei in Augsburg schon mehrere Verstöße gegen das seit Kurzem geltende Cannabis-Gesetz festgestellt. Oft sind Minderjährige beteiligt.

Plus Das neue Cannabis-Gesetz ist in Kraft, Kiffen ist oft erlaubt. Doch weiter gelten Grenzen – und gegen die wird in Augsburg verstoßen. Zwei Bereiche fallen auf.

Von Max Kramer

Ein Sonntagabend Mitte April, 20.20 Uhr, Schauplatz Bärenwirt-Kreuzung. Ein 19-Jähriger ist mit seinem Fahrrad auf der Kaltenhoferstraße unterwegs. Auf Höhe der Donauwörther Straße prallt er gegen ein Auto, das in diesem Moment die Kreuzung überquert. Die Polizei stellt erstens fest, dass die Ampel des Radlers möglicherweise Rot zeigte. Und zweitens, dass der 19-Jährige offenbar unter Cannabis-Einfluss stand. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es ist nicht der einzige Fall, der die Polizei derzeit im Zusammenhang mit Cannabis beschäftigt – trotz der Teil-Legalisierung, die Anfang April in Kraft trat.

Neues Cannabis-Gesetz: Kontrollen in Augsburg sind schwierig

Besitz und Konsum von Cannabis sind seit 1. April grundsätzlich straffrei, auch Privatanbau ist möglich. In der Öffentlichkeit dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm bei sich haben, diese jedoch nicht automatisch immer und überall konsumieren. Es gilt unter anderem ein Mindestabstand von 100 Metern zu Schulen. In Fußgängerzonen ist der Konsum von 7 bis 20 Uhr verboten, Plänen der bayerischen Staatsregierung zufolge soll Selbiges grundsätzlich auch für Volksfeste und in Biergärten gelten.

