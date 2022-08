Augsburger Polizei versteht bei einem rabiaten Plärrer-Besucher keinen Spaß

Ein Mann hatte sich am Sonntag auf dem Festgelände danebenbenommen. Abseits der Festzone machte der 53-Jährige weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Zehntausende Besucher vergnügten sich am Wochenende auf dem Augsburger Herbstplärrer. Die Stimmung sei friedlich, berichtete danach die Augsburger Polizei. Die Beamten und zahlreiche Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten sind im Einsatz, um gegebenenfalls Besucher in die Schranken zu weisen. Dies gelingt oft. In diesem Fall hat es nicht geklappt.

Der Augsburger Plärrer ist heute gestartet, Oberbürgermeisterin Eva Weber macht den traditionellen Fassanstich. Video: Michael Hörmann

Wie die Polizei informiert, hatte sich ein 53-Jähriger am Sonntagnachmittag ungebührlich am Herbstplärrer benommen. Er erhielt deswegen einen Platzverweis und musste das Volksfest verlassen. Dies tat er zunächst auch.

Gegen 17.40 Uhr wurde der Mann dann erneut auffällig. Er stellte sich im Umfeld des Plärrers, insbesondere auch im Bereich Ludwigstraße, mehreren Radfahrern in den Weg. Der Mann beleidigte die Radler und andere Passanten mit derben Schimpfworten.

Der deutlich alkoholisierte und uneinsichtige Mann wurde schließlich zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Polizeiarrest eingeliefert. Gesucht werden nun Zeugen beziehungsweise Geschädigte, die von dem 53-Jährigen in gleicher Weise angegangen wurden. Die Polizei sucht auch jene Radfahrer, die dem Mann ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Und insbesondere zwei namentlich nicht bekannte Zeugen, die den Vorfall beobachteten und daher die Polizei verständigten.

Lesen Sie dazu auch