Augsburger Popkulturpreis "Roy" richtet sich neu aus

Mit fünf neuen Kategorien will die Jury der veränderten Popkulturszene Rechnung tragen. Wie Kulturschaffende teilnehmen können.

Der Augsburger Popkulturpreis "Roy", mit dem besondere Leistungen innerhalb der popkulturellen Szene in und um Augsburg gewürdigt werden, stellt sich neu auf. Künftig soll der Preis in den fünf Kategorien laut, lokal, innovativ, sozial und nachhaltig vergeben werden, teilt die Stadt mit. Die jetzige Weiterentwicklung unterstütze die Popkultur in ihrer breiten Brückenfunktion, erklärt Kulturreferent Jürgen Enninger den Ansatz.

Zahlreiche Augsburger Kulturschaffende wurden seit 2012 ausgezeichnet

Seit Einführung des Popkulturpreises im Jahr 2012 wurden zahlreiche Augsburger Kulturschaffende und Insitutionen in verschiedenen Sparten ausgezeichnet. Sei es als vielversprechende Newcomer, für Verdienste um die Clubkultur oder für ihr Lebenswerk. Nun stehen Veränderungen an. "Die laute, mutige, vielstimmige und diverse Popkulturszene Augsburgs erfindet sich fortwährend neu. Mit der gleichen innovativen Experimentierfreude wollen wir den Popkulturpreis in den kommenden Jahrenschrittweise weiterdenken", so die Popkulturbeauftragte Maria Trump.

Aktuell können Vorschläge für die Preisvergabe eingereicht werden. Diese sind bis spätestens 10. Dezember unter Angabe von Kategorie, Nominierung und Begründung per Kontaktformular an das Büro für Popkultur im Kulturamt zu richten. Anschließend wählt eine Jury die Gewinner aus. Im Frühjahr 2024 sollen diese bei einer Preisverleihung geehrt werden. (klijo)

Lesen Sie dazu auch