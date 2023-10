Augsburger Presseball 2023: Eine Nacht voller Musik

Weltklasse-Bands und Party-DJs: Beim Presseball am 11. November bleiben keine Musikwünsche offen. Gäste dürfen sich auf eine ausgelassene Ballnacht freuen.

Am 11. November steigt im Kongress am Park ein ganz besonderes Event – der Augsburger Presseball 2023. Die Gäste erwartet eine Ballnacht voller Abwechslung. Jede Menge erstklassige Musik inszeniert die verschiedenen Locations und verführt zum Tanzen und Feiern.

Die Eddy Miller Band hat schon in weltberühmten Locations wie dem Pariser Louvre oder dem Sporting Club von Monte-Carlo das Publikum begeistert. Dieses Jahr ist sie zum zweiten Mal beim Augsburger Presseball dabei und wird im Großen Ballsaal mit ihrem Auftritt die Gäste mitreißen. Die Big Band hat ihren Sound modernisiert, ohne Streicher, und sorgt mit einem DJ für die nötige Dynamik und Energie. Tanz- und Party-Stimmung ist garantiert. Eddy Miller steht mit dieser Ausrichtung genau für den Presseball: ein modernes und lockeres Fest im Heute!

Der Presseball 2023 wird eine unvergessliche Ballnacht werden.

Auch im Foyer erwartet die Gäste eine ausgelassene Atmosphäre. Glamour Chief bringt eine Mischung aus Soul, Swing, Funk, Jazz und Pop aufs Parkett. Seit mehreren Jahren schafft es Sänger und Bandleader Martin Heer, das Presseball-Publikum mit seiner markanten Stimme zu beeindrucken und zum Tanzen zu animieren. Extra für die Ballnacht hat er sein Programm überarbeitet und wird Party-Stimmung schaffen – bei bewährt höchster Qualität.

Auch in diesem Jahr bietet der Presseball viele abwechslungsreich gestaltete Bereiche – optisch wie musikalisch. Wer in der Gin Bar mit Freunden anstößt, bekommt ruhigere Töne von Pianissimo zu hören. Das Quartett unterhält mit leichter Tanzmusik im aufgepeppten 20er-Jahre-Stil. Im Champagnerfoyer können die Gäste ihre persönlichen Musikwünsche äußern, die Entertainer Charlie Glass am Flügel spielen wird. Egal, ob Bar-Musik, Schlager, Jazz, Rock-Klassiker oder sanfte Balladen: Tanzen, Lachen und Spaß haben ist auch hier ausdrücklich erwünscht. Im RT1 Night Club legen die DJs Heiko Glück und Enrico Ostendorf auf. Beim Sound der 80er bis heute können die Gäste ganz entspannt zu den Hits feiern. Und an den vielen Bars gibt's die passenden Drinks dazu.

Das musikalische Highlight des Abends wird um Mitternacht im Großen Ballsaal erwartet. Das Geheimnis, wer nach David Garrett, Andreas Bourani oder Parov Stelar der diesjährige Stargast ist, wird allerdings noch nicht gelüftet … ein wenig Spannung muss sein. Nur so viel sei verraten: Es wird wieder ein international bekannter Act sein, auf den sich die Gäste freuen dürfen. Mit dem Presseball 2023 wartet eine Nacht, die man nicht verpassen sollte.

Sichern Sie sich jetzt Karten für die Nacht der Nächte am 11. November und tanzen Sie bis in die Morgenstunden. Beste Stimmung ist garantiert auf dem 49. Augsburger Presseball. Alle Infos und Karten unter presseball-augsburg.de.