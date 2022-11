2000 Gäste feiern auf dem Augsburger Presseball eine rauschende Ballnacht

Nach drei Jahren gibt es erstmals wieder einen Presseball in Augsburg. Der gute Zweck steht im Vordergrund – und der Ball verbindet Bewährtes mit neuen Elementen.

Drei Jahre lang gab es eine Pause, nun wird wieder gefeiert: Der Augsburger Presseball findet an diesem Samstagabend wieder im Kongress am Park statt – es ist der 48. Presseball der Augsburger Allgemeinen Zeitung. "Als wir 2019 hier morgens die Halle verlassen haben, hätten wir nie gedacht, dass wir uns erst 2022 sehen, nach drei Jahren Zwangspause, in einer veränderten Welt", sagt Gastgeberin Alexandra Holland in ihrer Ansprache.

Herausgeberin Alexandra Holland eröffnete den Augsburger Presseball 2022. Foto: Marcus Merk

Die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen begrüßte die rund 2000 Gäste deshalb mit einem "Hello Again". Dabei hieß sie unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und zahlreiche weitere bekannte Besucherinnen und Besucher aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur zu einer abwechslungsreichen Ballnacht willkommen - einer Nacht "voller Unbeschwertheit".

Der Benefizgedanke steht beim Augsburger Presseball im Vordergrund

In diesem vielschichtigen und erschreckenden Jahr mit dem entsetzlichen Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden Krisen sei es umso wichtiger und schöner, sich zu treffen und "gemeinsam für die gute Sache" engagieren zu können, so Holland. Ministerpräsident Söder bekräftigte in seinem Grußwort die Bedeutung dieses Presseballs. "Die Menschen wenden viel Kraft auf, um andere in dieser Krise zu unterstützen. Heute können wir selber Kraft tanken, um andere auch weiterhin unterstützen zu können." Der Augsburger Presseball sei in Bayern etwas Besonderes. München habe so einen Ball nicht zu bieten. "Augsburg ist heute die Hauptstadt Bayerns", sagte er und erntete dafür viel Beifall.

Ministerpräsident Markus Söder sprach zur Eröffnung der Augsburger Presseballs. Foto: Marcus Merk

Der Benefizgedanke steht beim Augsburger Presseball stets im Vordergrund: Es gehe darum, etwas zu tun, ein Zeichen zu setzen, anderen Menschen zu helfen - mit der Stiftung Kartei der Not im Mittelpunkt. "Die Kartei der Not war und ist ganz besonders in Krisenzeiten ein wichtiger Anker für sehr viele Menschen in unserer Heimat", betonte Gastgeberin Alexandra Holland.

Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags habe gleich zu Beginn der Pandemie einen Sonderfonds in Höhe von 100.000 Euro aufgelegt. Damit habe die Stiftung soziale Einrichtungen bei der Sicherung der Lebensgrundlage Bedürftiger unterstützt. Aber auch in vielen anderen Bereichen werde geholfen: Zwei Wohnungen im Ellinor-Holland-Haus konnten ukrainischen Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der explodierenden Energiepreise sei ein Spendenaufruf gestartet worden.

Der Augsburger Presseball 2022 verknüpft Bewährtes mit Neuem

Der Spendenerlös aus der Tombola (als Hauptpreis wird eine Mercedes A-Klasse ausgespielt) und des Casinos kommen in diesem Jahr wieder der Stiftung Kartei der Not zugute – genauso wie der höchste Betrag, der bei der Versteigerung des Bildes "Herzenstraum" von Stefan Szczesny auf dem Presseball geboten wird.

Daneben wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm für gute Unterhaltung sorgen. Parov Stelar hatte bereits 2019 mit seinem Elektroswing die Gäste ausnahmslos begeistert und zum Tanzen gebracht. In diesem Jahr werde er wieder gekonnt Bewährtes erhalten und Neues, Zeitgemäßes hinzufügen. Genau deshalb passe Parov Stelar so gut zum diesjährigen Ball. "Denn wir waren in einer ganz ähnlichen Situation. Nach der Zwangspause in den Jahren 2020 und 2021 sind wir nun mit einem Presseball zurück, der Bewährtes mit Neuem verknüpft und der zu unserer aktuellen Lebenssituation passt", sagte Alexandra Holland bei der Begrüßung und wünschte allen Gästen schöne Stunden.