Augsburger Professor: "Der Wille zum Klimaschutz ist noch nicht bei allen da"

Bei der Weltklimakonferenz in Dubai ging es um das Thema Klimaschutz. Auch ein Professor aus Augsburg war dabei.

Plus Harald Kunstmann war bei der Weltklimakonferenz in Dubai dabei. Wie er die Konferenz, deren Entwicklung und Augsburgs Bemühungen zum Klimaschutz einschätzt.

Herr Kunstmann, Sie sind Gründungsdirektor des Zentrums für Klimaresilienz der Universität Augsburg und waren zusammen mit Kolleginnen und Kollegen bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Warum ist Ihnen diese Veranstaltung als Wissenschaftler wichtig?



Prof. Dr. Harald Kunstmann: Es ist die einzige Konferenz bei der man als Wissenschaftler mit Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen und Firmen an einem Ort zusammenkommen und sich über aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten zum Klimaschutz austauschen kann. Ich habe etwa eine Veranstaltung zur Frühwarnung von Extremereignissen wie Hitzewellen und Dürren in Afrika organisiert.

Warum haben Sie sich für genau dieses Thema entschieden?



Kunstmann: Das ist ein Thema, zu dem ich selbst forsche. Wir wissen, dass es durch die Klimaänderung wasserrelevante Extremereignisse häufiger und länger werden. Wir entwickeln daher Methoden, um diese Ereignisse möglichst früh vorhersagen zu können. Wir erarbeiten diese Methoden für unterschiedliche Regionen der Welt, aber speziell für Afrika, weil hier ein großer Bedarf besteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

