Augsburger Raketenverein Auxspace richtet den Blick ins Weltall

Nicht nur Institutionen wie MT Aerospace und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) greifen in Augsburg nach den Sternen. Auch der Raketenverein Auxspace tut dies – wenn auch in deutlich kleinerem Maßstab: Die Meter-01 ist lediglich 1,3 Meter lang und 80 Millimeter breit. Bei ihrem Debüt im August schoss die 1,5 Kilogramm schwere Rakete mit Mach 0,25 (71 Meter pro Sekunde) von einem Feld bei Buttenwiesen im Landkreis Dillingen in Richtung Himmel. „Auf etwa 350 Meter trennte sich die Raketenspitze planmäßig ab und der Fallschirm öffnete sich, sodass die Meter-01 nach etwa zwei Minuten sanft auf einer benachbarten Rinderweide landete“, erinnert sich Vereinsmitglied Lukas Galli. Der 24-Jährige studiert Luftraumfahrttechnik an der Technischen Universität München und ist für die Mechanik der Meter-01 mitverantwortlich. Mit ihr hat der Verein große Pläne.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

MT Aerospace Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis