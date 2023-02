Augsburg

08:07 Uhr

Rathausplatz als Edel-Parkplatz: Dienstwagen sorgen für Aufsehen

Plus Bei Veranstaltungen im Augsburger Rathaus wird der Platz davor immer wieder zum Parkplatz. Passanten wundern sich: Warum dürfen manche Personen dort parken?

Von Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Die Autoflotte, die am Mittwochvormittag auf dem Augsburger Rathausplatz stand, erregte Aufmerksamkeit. Oberklassemodelle, vor allem von BMW und Audi, standen dort in Reih und Glied. Viele Passanten wunderten sich. Polizisten, die vor dem Rathaus standen, wurden immer wieder gefragt, was denn in der Stadt los sei. Die Autos waren überwiegend Dienstwagen von schwäbischen Politikern und hochrangigen Beamten - sie besuchten die Amtseinführung der neuen Regierungspräsidentin Barbara Schretter. Durften sie dort einfach alle stundenlang parken?

