Augsburg

vor 17 Min.

Augsburger reist ins ukrainische Kriegsgebiet, um seine Frau heimzuholen

Plus Norbert Schmittner holt seine Frau, die zu Besuch bei ihrer ukrainischen Familie war, zurück nach Augsburg. Diese Fahrt wird der "Kämpfertyp" wohl nie mehr vergessen.

Von Andrea Baumann

Mit rot geweinten Augen sitzt Tanja Bondarenko in Lechhausen vor dem Fernseher, in dem gerade der ukrainische Präsident Selenskyj zu sehen ist. In der einen Hand hält die zierliche 55-Jährige ein zerknülltes Taschentuch, in der anderen ihr Smartphone, wo permanent Nachrichten ihrer Familie und Freunde aus der ukrainischen Heimat aufploppen - und Videos von Bombenangriffen. "Dieser Krieg, dieser Putin", sagt sie und wischt ein paar Tränen weg. Als Russland am Donnerstag die Invasion in die Ukraine gestartet hatte, war Bondarenko zu Besuch bei ihren betagten Eltern - nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Was als langersehnter Aufenthalt bei der Familie geplant war, endete in Chaos und Schrecken.

