Keine Krankenversicherung? Rotes Kreuz öffnet Praxis für Nichtversicherte

Etwa 300 Menschen in Augsburg haben keine Krankenversicherung. Der Internist Reinhard Eder ist im Ruhestand und künftig ehrenamtlich für sie da.

Das Augsburger Rote Kreuz eröffnet am Mittwoch, 20. April, eine Praxis für Menschen, die keine Krankenversicherungen haben. Im Rahmen einer offenen Sprechstunde ist der Augsburger Mediziner Dr. Reinhard Eder ehrenamtlich jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr für Unversicherte am Märzenbad 9 (Eingang über Märzenhöfle) da.

Etwa 300 Menschen in Augsburg haben keinen Versicherungsschutz

Deutschlandweit gibt es nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes rund 80.000 Menschen, die keinen Versicherungsschutz haben. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher liegen. In Augsburg geht das BRK Augsburg-Stadt von rund 300 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz aus. „Sie fallen meist ohne böse Absicht durch das Netz“, erklärt Tatjana Asmuth, stellvertretende Bereichsleiterin für Soziales beim BRK Augsburg-Stadt.

Unversicherte leben mit der ständigen Angst vor einer Erkrankung, oft plagen sie Scham und Schuldgefühle. Den Arztbesuch scheuen sie auch bei Krankheitssymptomen – mit möglicherweise fatalen Folgen für ihre Gesundheit. Aus dieser schwierigen Situation wollen das Augsburger Rote Kreuz und Dr. Reinhard Eder Patienten herausholen.

Die Praxis ist eine Herzensangelegenheit für den Internisten im Ruhestand

„In eine finanzielle Schieflage kann jeder geraten. Kranke ohne Geld und Versicherung stehen vor einem echten Dilemma und sehen oft keinen Ausweg. Gemeinsam mit dem Augsburger Roten Kreuz möchte ich eine niederschwellige Lösung anbieten“, so Dr. Reinhard Eder. Sein ehrenamtliches Engagement ist für den Internisten im Ruhestand ein Herzensanliegen. In Not geratene Menschen, die aus den sozialen Sicherungssystemen herausgefallen sind, möchte er mit seiner Initiative ermutigen, sich helfen zu lassen. Dazu gehören unter anderem Selbstständige, denen plötzlich Aufträge wegbrechen und generell Menschen mit wenig Einkommen. Auch alle anderen Unversicherten sind in der Praxis willkommen.

Bei Bedarf kann Dr. Eder bei der Behandlung auf Fachärzte zurückgreifen. „Wir suchen noch weitere Fachärzte wie etwa Gynäkologen und Zahnärzte sowie ein Labor und Apotheker, die uns punktuell unterstützen“, so Tatjana Asmuth. Neben der medizinischen Grundversorgung wird in den Praxisräumen am Märzenbad 9 die soziale Beratung im Mittelpunkt stehen. Häufig gibt es Möglichkeiten für einen Versicherungsschutz, die den Menschen in ihrer Verzweiflung gar nicht klar sind. Ängste lassen sich durch fundierte Informationen abbauen.

Die Praxis ist unter Telefon 0821/80877-77 und per Mail über nvp@rotes-kreuz.org erreichbar. Wer das Rot Kreuz-Projekt mit Geld- oder Sachspenden (etwa aus Praxisauflösungen) unterstützen will, kann sich an Tatjana Asmuth wenden (asmuth@szaugsburg-stadt.brk.de; Tel. 0821/80 877-26). (AZ, ziss)