Augsburger Sängerfreunde bereiten sich auf ein besonderes Jahr vor

Der Augsburger Männergesangsverein wird 100 und plant mehrere Konzerte. Auch Nachwuchssänger sind gesucht.

Der Männergesangverein "Augsburger Sängerfreunde" feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird groß gefeiert: Es stehen eine Festveranstaltung am 20. April im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, ein Konzert am 5. Mai im Bürgersaal von Stadtbergen und als Abschluss des Jubiläumsjahrs ein weihnachtliches Konzert mit der Wertachauer Stubenmusi in der Kirche der Hessing-Klinik in Göggingen an. Die Augsburger Sängerfreunde haben zudem eine Einladung angenommen und gestalten dieses Jahr im September in Dresden in der Herz-Jesu Kirche einen Festgottesdienst.

Zur Vorbereitung auf diese Events zog sich der Männergesangverein nun in die Mauern der Landesvolkhochschule Niederalteich zurück und probte unter Leitung des Chorleiters Carl-Cristian Kühler. Ein kurzer Auftritt und ein Lobgesang in der Basilika von Niederalteich gehörten auch dazu. Auch das Gesellige kam nicht zu kurz. So wurde abends in der "Bierstubn" zu Gitarrenklängen weitergefeiert, es gab außerdem eine Schifffahrt durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg.

Für die anstehenden Konzerte suchen die Augsburger Sängerfreunde Sänger, die sie unterstützen. Sie proben jeden Dienstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Kriegshaber. Interessenten können unverbindlich vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es bei Vorsitzendem Günther Reiner unter Telefon 0821/584638 oder 0170/4880199. (AZ)