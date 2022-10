Augsburger Schüler musizieren vor Kultusminister Piazolo

Eine Combo des Gymnasiums bei St. Stephan spielte bei einem Festakt in der Münchner Residenz auf.

Die Combo der Big Band von St. Stephan durfte kürzlich eine besondere Veranstaltung musikalisch begleiten: Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens des Kriseninterventions- und -bewältigungsteams bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS) begrüßte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo knapp 200 Gäste in feierlichem Rahmen in der Münchner Residenz, darunter Vertreter aus Politik und Verbänden, aktive und ehemalige KIBBS-Mitglieder sowie Unterstützer und Kooperationspartner.

Piazolo verwies darauf, dass KIBBS seit vielen Jahren eine unverzichtbare Stütze des bayerischen Schulsystems in Krisenfällen sei: „KIBBS-Mitglieder sind für unzählige Menschen zu Wegweisern geworden, haben Trost gespendet, Mut zugesprochen, Orientierung gegeben. Sie machen Schulen zu dem, was sie sein sollen: ein Schutzraum für die Entwicklung junger Menschen." Die Augsburger Combo, zu der Philipp Schwarz (Trompete), Luisa Schwarz (Altsaxofon), Karolin Schönau (Posaune), Leon Hajetschek (Gitarre), Bastian Walcher (Piano, Musiklehrer und Leiter der Big Band), David Walcher (Bass) und Bryan Krauss (Schlagzeug) gehörten, spielte Stücke aus dem klassischen Jazz- und Latin-Bereich. Der Auftritt kam über einen persönlichen Kontakt von Musiklehrer Bastian Walcher und Studiendirektor Bernhard Zink zustande, der Fachreferent für Musik am Kultusministerium ist. (AZ, ziss)