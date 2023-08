Augsburger Schüler wandern über die Alpen

Eine Gruppe von Schülern der Montessori-Schule Augsburg hat in sechs Tagen die Alpen überquert. Eine Lehrerin erzählt von den Höhen und Tiefen des Abenteuers.

Sechs Tage lang war eine Gruppe von elf- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schülern der Montessori-Schule Augsburg unterwegs. Das Ziel: eine Alpenüberquerung. Von Oberstdorf bis nach Meran. Jeden Tag ging es zusammen mit drei Lehrkräften und einem Bergführer zehn Stunden lang 1000 Höhenmeter hinauf und meist auch wieder herunter. Am Ende stiegen die Kinder bis auf 3000 Meter. Sarah Jörß, begleitende Lehrkraft und stellvertretende Schulleitung, erzählt von den Vorbereitungen, den Erlebnissen auf der Wanderung und vom Zusammenwachsen der Gruppe.

Im Vorfeld habe es für die Kinder vonseiten der Lehrkräfte freiwillige Unterstützungsangebote für Kraft- sowie Ausdauertraining gegeben, berichtet die Lehrerin. "Zwei obligatorische Probewanderungen in den Westlichen Wäldern und bei Garmisch waren ebenfalls Teil der Vorbereitung. Von den 31 Kindern, die sich ursprünglich für die Alpenüberquerung gemeldet hatten, blieben am Ende der Probewanderungen noch 20 übrig." Zwei davon seien sogar bereits zu Beginn der Wanderung verletzt gewesen. Verletzte Zehen und ein kurz zuvor gebrochener Arm hätten die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht aufhalten können. "Alle haben gut durchgehalten", berichtet Sarah Jörß stolz. "Ein paar Kinder mussten manchmal motiviert und unterstützt werden, wenn es zu viel wurde. Aber dafür waren wir Lehrkräfte da."

"Wenn einer nicht mehr konnte, sind alle stehen geblieben."

Es habe auch viele Pausen mit gemeinsamen Spielen gegeben und natürlich sei die Gruppe immer zusammen gelaufen: "Die ganze Gruppe ist dabei richtig zusammengewachsen. Wenn einer nicht mehr konnte, sind alle stehen geblieben. Besonders schön war es zu sehen, wie Kinder, die in der Schule sonst viel anecken, auf der Wanderung ausschließlich Erfolgserlebnisse hatten. Jeden Tag konnte man stolz auf sich sein, weil man wieder eine Etappe geschafft hat", erzählt die Lehrerin. Den ersten Streit habe es erst um die Zimmer-Verteilung bei der Ankunft im Hotel in Meran gegeben. So etwas hatte es bei den Wanderhütten nicht gegeben: Da hätten alle nebeneinander in einem Raum geschlafen und seien sofort weg gewesen, sobald sie sich hingelegt hatten.

Drei Lehrkräfte und ein Bergführer begleiteten die Schüler der Montessori-Schule. Foto: Montessori-Schule

Denn die Wanderung sei sehr anstrengend gewesen. Temperaturen im Juni von mehr als 30 Grad, Regen, Schnee: jedes Wetter sei dabei gewesen. Einmal hätten sie einen großen Bach überqueren müssen, was ohne Teamwork aller Beteiligten nicht geklappt hätte. Ein anderes Mal seien sie mutig durch ganze Schneefelder gewandert. Eine andere Schulklasse ohne Bergführer, die sie unterwegs getroffen hätten, habe an dieser Stelle aufgeben müssen. Zur Belohnung hätten die Kinder eine Nacht in einer Hütte mit direktem Blick auf einen beeindruckenden Gletscher verbracht.

In den vergangenen Wochen vor den Sommerferien hätten die Schülerinnen und Schüler alle ein wenig Zeit gebraucht, um sich wieder an den normalen Alltag zu gewöhnen. Vor allem Eines habe Sarah Jörß im Nachhinein überrascht: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich die Kinder so sehr in die Natur zurücksehnen würden", sagt sie. Weil die Wanderung den Schülerinnen und Schülern so sehr gefallen habe, werde es ein Projekt in dieser Art sicherlich wieder geben.

Lesen Sie dazu auch