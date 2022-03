Augsburger Schuhgeschäft Sisento eröffnet im Schlachthofquartier neu

Das Schuhgeschäft Sisento, das wegen Corona seinen Standort in der Augsburger Innenstadt aufgeben musste, startet im Schlachthofquartier neu.

Im Schlachthofquartier ist ein neuer Mieter eingezogen: Am 2. April eröffnet Karin Hoschek ihren ShoeRoom. Im Angebot sind dort italienische Herrenschuhe und Accessoires. Hoschek hatte vor Kurzem aufgrund der Corona-Krise ihr Schuhgeschäft in der Philippine-Welser-Straße aufgeben müssen und schon damals einen Neustart mit anderem Konzept angekündigt.

In der Proviantbachstraße 1 bietet sie nun ab April jeden Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr ihre Waren und Beratung an. Besuche an Werktagen oder abends sind mit Terminvereinbarung möglich. Auch in Augsburgs Innenstadt eröffnen neue Händler ihre Geschäfte, unter anderem der Augsburger Tennissport-Ausstatter Sportkind.