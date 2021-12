Augsburger Schule hilft Standbetreibern nach dem Christkindlesmarkt-Aus

Plus Daniela Haas musste ihren Stand nach dem Christkindlesmarkt-Aus wieder abbauen. Doch Schulleiterin Jutta Schoft hatte eine Idee, um Schaustellern zu helfen.

Im Kleinen Großes bewegen, das hat sich die Schulfamilie der Westpark-Grundschule in Pfersee zu Herzen genommen. Weil der Augsburger Christkindlesmarkt kurzfristig abgesagt werden musste und die Schausteller fürchteten, auf ihren bereits bestellten Waren sitzen zu bleiben, wurden Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern zu Großkunden. Rund 700 Einzelwaren wurden am Süßigkeitenstand von Daniela Haas bestellt. Vor Weihnachten soll die Aktion nochmals wiederholt werden.