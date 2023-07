Augsburg

19:00 Uhr

Augsburger sehen Kriminalität in der Stadt nicht als großes Problem an

Am Königsplatz in Augsburg kommt es in der Stadt am häufigsten zu Gewaltdelikten. Insgesamt aber fühlen sich die Menschen in der Stadt sicher, zeigt eine Umfrage der Verwaltung.

Plus Die meisten Menschen in Augsburg fühlen sich sicher. Doch die Wahrnehmung hängt auch von der eigenen Lebenssituation und Lebensphase ab, wie eine Umfrage zeigt.

Von Jan Kandzora

Mit der Sicherheit ist das so eine Sache. Da gibt es auf der einen Seite, klar, die Statistiken, die Zahlen der Polizei vor allem, nach denen Augsburg seit Jahren eine der sichersten Großstädte Deutschlands ist. Und es stimmt ja: Fälle von Mord, Totschlag und überfallartigen Vergewaltigungen etwa kommen hier selten vor. Da gibt es, auf der anderen Seite, aber auch ein oft beschworenes „Sicherheitsgefühl“ der Bürger, das mit der statistischen Lage nicht immer im Einklang stehen muss. In Augsburg allerdings leben die Menschen nicht nur den offiziellen Zahlen zufolge vergleichsweise sicher – sie fühlen sich offenbar auch so. Das geht zumindest aus einer repräsentativen Umfrage der Stadt hervor, die diese unter etwas mehr als 3500 Personen durchgeführt hat

Wie die Stadt mitteilt, habe die Bürgerumfrage ergeben, dass "sich knapp 90 Prozent der Befragten" in Augsburg sicher fühlten. Demnach bewertet die absolute Mehrheit der Befragten die Lage so, dass Kriminalität in Augsburg aus ihrer Sicht kein signifikantes Problem darstellt. Viele Augsburgerinnen und Augsburger haben offenbar ein positives Bild ihrer Mitbürger; der Aussage "Im Allgemeinen kann man den Menschen in Augsburg trauen" stimmten jedenfalls 90,1 Prozent der Befragten zu.

