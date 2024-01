Augsburger Staatsanwaltschaft bekommt einen neuen Chef

Die Augsburger Staatsanwaltschaft bekommt zum 1. Februar einen neuen Leiter. Für den neuen Chefermittler Thomas Weith sind Behörde und Stadt kein unbekanntes Terrain.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft bekommt einen neuen Behördenleiter. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilt, wird Thomas Weith zum 1. Februar neuer Leitender Oberstaatsanwalt. Weith, 63 Jahre alt, war zuletzt stellvertretender Behördenchef der Generalstaatsanwaltschaft gewesen, nun wird er Chefermittler in Augsburg und tritt in dieser Position die Nachfolge von Rolf Werlitz an, der in den Ruhestand geht.

Thomas Weith wird neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Augsburg. Foto: Generalstaatsanwaltschaft München

Weith ist jemand, der sich in Augsburg auskennt. Der Spitzenjurist ist in der Stadt geboren und begann 1988 auch seine Karriere in der bayerischen Justiz als Staatsanwalt in Augsburg, ehe er von 1991 bis 1993 fast zwei Jahre bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz tätig war. Am 1. August 1993 wurde er Richter am Landgericht Augsburg, bevor er am 16. Oktober 1995 als Gruppenleiter zur Staatsanwaltschaft Augsburg wechselte. 2000 erfolgte dort seine Beförderung zum Oberstaatsanwalt, 2012 zum Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft München I. Bei der Staatsanwaltschaft München I wurde er 2016 zum Vertreter des dortigen Behördenleiters ernannt, heißt es in der Mitteilung, seit 2018 war er schließlich Leitender Oberstaatsanwalt und ständiger Vertreter des Generalstaatsanwalts in München.

Rolf Werlitz leitete die Staatsanwaltschaft Augsburg Jahre lang. Foto: Klaus Haag

In dieser Funktion leitete er auch eine eigene Abteilung, die im Schwerpunkt mit Wirtschaftssachen befasst war. Der Generalstaatsanwalt in München Reinhard Röttle sagt, er habe keinen Zweifel, dass Weith die Staatsanwaltschaft in Augsburg ausgezeichnet leiten werde. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ist eine der größten in Bayern, der Chefposten oft mit einer hohen Medienwirksamkeit verbunden. Weiths Vorgänger Rolf Werlitz hatte die Behörde zuvor fast zehn Jahre lang geleitet. (jaka)