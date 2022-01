Augsburger Stadträte unterzeichnen Aufruf zur Ukraine-Krise

Der Appell zielt auf eine friedliche Beilegung der Eskalation in Osteuropa. Wie geht es weiter mit solchen Erklärungen?

Der Großteil der Mitglieder des Augsburger Stadtrats hat einen Appell unterzeichnet, in dem eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise gefordert wird. Man fordere alle Konfliktparteien auf, die territoriale Integrität von Staaten anzuerkennen, und wolle anerkennen, dass sich viele Menschen in der Ukraine für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Das Papier wurde auf Initiative der Stadträte Matthias Fink ( CSU) und Deniz Anan (Grüne) in Umlauf gebracht. Fink sagte, zum ersten Mal seit vielen Jahren erscheine ein Krieg in Europa wieder möglich. Der Appell soll an die Generalkonsulate von Russland und der Ukraine in München sowie ans Bundesaußenministerium gehen.

Zuletzt verständigte man sich im Stadtrat darauf, dass Einzelstadträte Appelle unterzeichnen können, der Stadtrat selbst aber keine Beschlüsse für Resolutionen fasst, die außerhalb seiner eigentlichen Zuständigkeit liegen. Zuletzt flog vor einem Jahr die geplante Unterstützung einer Anti-Atom-Resolution von der Tagesordnung, in der Vergangenheit gab es Diskussionen über eine Erklärung zum Mercosur-Freihandelsabkommen. Momentan läuft eine Befragung der Fraktionen, wie man künftig grundsätzlich mit diesen Fragen umgehen solle. (skro)