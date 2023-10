Losverfahren im Augsburger Stadtrat war so nicht zulässig

Nach dem Austritt von Peter Hummel bei der Bürgerlichen Mitte müssen Sitze in Ausschüssen neu vergeben werden. Doch so einfach ist das nicht.

Der Austritt von FW-Stadtrat Peter Hummel aus der Augsburger Fraktion Bürgerliche Mitte zieht weitere Kreise: Nach dem Austritt muss Hummels Sitz in den Stadtrats-Ausschüssen neu vergeben werden, nachdem Hummel nun nicht mehr der Fraktion angehört, sondern als fraktionsloser Stadtrat weitermacht. Damit haben theoretisch alle fraktionslosen Stadträte ein Anrecht auf den Sitz. Die Stadt loste die Sitze in einer Stadtratssitzung vor einem Monat unter den fraktionslosen Stadträten neu aus (ein durchaus übliches Vorgehen), machte in dieser speziellen Konstellation aber wohl einen Fehler. Sie warf die Namen aller fraktionslosen Räte in die Trommel, auch von solchen, die bereits auf Vorschlag einer anderen Fraktion im betreffenden Ausschuss sitzen. Das sei so aber nicht zulässig.

Die Stadt wollte daraufhin neu auslosen, dagegen gab es aber Widerstand unter anderem von Raphael Brandmiller (Generation Aux), der bei den Grünen hospitiert. WSA-Stadtrat Peter Grab und V-Partei-Stadtrat Roland Wegner, auf deren Beschwerde die Regierung von Schwaben eingeschaltet wurde, und Margarete Heinrich hätten hingegen lieber neu ausgelost.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, die Situation mit hospitierenden fraktionslosen Stadträten mache die Lage komplex. "Es gibt dazu auch kaum Rechtssprechung", so Weber. Es wäre einfacher, wenn mehr fraktionslose Stadträte zusammengeschlossen seien. Nun soll in der nächsten Sitzung gelost werden. Konkret geht es noch um drei Ausschusssitze. (skro)