Augsburger Stadtrat Peter Grab greift die Fraktion Bürgerliche Mitte an

Plus Peter Grab hätte sich eine deutlichere Distanzierung vom ausgetretenen Fraktionsmitglied Peter Hummel gewünscht. Dass man den Weggang "bedauert", sei unverständlich.

Stadtrat Peter Grab (WSA) hat sich am Donnerstag erstaunt darüber gezeigt, dass die Stadträte der "Bürgerlichen Mitte" den Weggang von Peter Hummel ( Freie Wähler) "außerordentlich bedauern". Eine entsprechende Presseerklärung hatte die Bürgerliche Mitte abgegeben. Es handle sich um einen "nicht nachvollziehbaren Hohn gegenüber Geschädigten", so Grab.

Wie berichtet war die Staatsanwaltschaft zunächst davon ausgegangen, dass Hummel unter der falschen Identität einer Frau einen Brief an die Freien Wähler im Augsburger Land geschickt hatte, in dem Grab sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. In erster Instanz wurde Hummel deshalb wegen Verleumdung verurteilt, in zweiter Instanz sah das Gericht Probleme beim Tatnachweis, sodass nach einer Verfahrensabsprache nur noch der Vorwurf der Beleidigung in einer anderen Angelegenheit übrig blieb. Hummel wurde zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt. Grab ist somit gemäß Urteil kein Geschädigter einer Straftat Hummels.

