Augsburger Stadtwerke nehmen neue Verkehrsleitstelle in Betrieb

Von der Zentrale am Busbetriebshof aus wird der Nahverkehr in Augsburg gesteuert. Mit dem Bahnhofstunnel wird sich ab kommendem Jahr einiges ändern.

Die Stadtwerke haben am Mittwoch ihre neue Verkehrsleitwarte neben dem Busbetriebshof an der Lechhauser Straße in Betrieb genommen. Die neue Zentrale, von der aus vier Mitarbeiter den Nahverkehr im Blick haben und zum Beispiel die Anzeigetafeln an den Haltestellen steuern, wurde unter anderem aufgrund des Bahnhofstunnels nötig, der für die Straßenbahn ab kommendem Jahr in Betrieb gehen soll.

Angesichts des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs und der zusätzlichen Mobilitätsangebote wie Carsharing sei die neue Zentrale, die knapp zwölf Millionen Euro kostete, nötig, so die Stadtwerke, zumal die Anforderungen an die Fahrgastinformation in Zukunft steigen werden. Die Verkehrsüberwachung und -lenkung sei für einen sicheren Nahverkehr zwingend erforderlich. Vor allem, wenn die unterirdische Straßenbahnhaltestelle unter dem Hauptbahnhof in Betrieb gehen wird, werden sich die Sicherheitsanforderungen ändern. „Bisher fahren unsere Straßenbahnen im Augsburger Stadtverkehr auf Sicht“, so Stefanie Rohde, Leiterin des Fahrbetriebs bei den Stadtwerken. Heißt: Die Straßenbahnfahrer haben keine speziellen Signale wie im Eisenbahnverkehr. „Im Straßenbahntunnel und der Haltestelle unter dem Hauptbahnhof fahren wir ähnlich wie U-Bahnen mit Zugsicherung“, so Rohde.

Hauptbahnhof Augsburg: Im Tunnel müssen Straßenbahnen Abstand halten

Straßenbahnen werden im Tunnel nicht Stoßstange an Stoßstange fahren dürfen, wie es auf der Straße zulässig wäre, sondern müssen einen signalisierten Abstand halten. In einem Abschnitt darf sich nur ein Zug gleichzeitig befinden. Die Steuerung des Verkehrs unter dem Bahnhof wird einen zusätzlichen Mitarbeiter nötig machen, sodass künftig zu Hauptverkehrszeiten vier statt drei Mitarbeiter tätig sein werden. Auch die Polizei wird einen Platz in der Leitstelle haben, damit bei besonderen Lagen wie großen Demonstrationen ein enger Draht zwischen Polizei und Stadtwerken besteht. Zudem wird die Leitstelle genug Platzreserven für die Zukunft bieten, falls das Nahverkehrsnetz erweitert werden sollte.

In dem dreistöckigen Neubau nimmt allein die Technik ein halbes Stockwerk ein. Im Erdgeschoss sind die neuen Aufenthaltsräume für das Fahrpersonal untergebracht, die in dem bisherigen Bau auch aus allen Nähten geplatzt sind. Der Bau sei insofern auch ein Bestandteil der Bemühungen der Stadtwerke, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, so Ministerialdirektorin Ingrid Simet vom bayerischen Verkehrsministerium. Der Freistaat fördert den Neubau mit mehr als drei Millionen Euro. (skro)