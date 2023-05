Augsburger Stadtwerke senken die Gaspreise zum Juli

Die Stadtwerke Augsburg senken die Preise, betroffen sind Gas und Strom. Beim Erdgas sinkt der Preis um 19 Prozent, doch Verbraucher werden das nicht vollumfänglich merken.

Die Stadtwerke werden, nachdem sie den Gas- und Strompreis in der Grundversorgung zum Januar deutlich erhöht hatten, in absehbarer Zeit die Preise wieder senken. Beim Gas wird es in der Grundversorgung zum 1. Juli zu einem Rückgang um 4,3 Cent auf dann 17,6 Cent pro Kilowattstunde kommen. Zudem kündigen die Stadtwerke - in Augsburg nach wie vor der Platzhirsch auf dem Versorgermarkt - für Mitte Juni günstigere Tarife für Strom und Gas an, die für Neu- und Bestandskunden gelten. Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Bei den Bürgerinnen und Bürgern wird die Entlastung aber kaum spürbar sein.

Formal geht der Preis in der Gas-Grundversorgung um 19 Prozent zurück. Theoretisch würde ein durchschnittlicher Augsburger Haushalt (15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch) um die 650 Euro pro Jahr sparen. Faktisch wird sich die Entlastung aber nicht in dieser Größenordnung einstellen. Grund ist, dass seit Jahresanfang die Energiepreisbremse des Bundes gilt.

Gaspreise: 130 Euro effektive Ersparnis pro Jahr

Die Bundesregelung deckelt den Gaspreis für Verbraucher auf zwölf Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des prognostizierten Energieverbrauchs in 2023 - mehr darf der Versorger den Kunden nicht in Rechnung stellen. Die Differenz gleicht der Staat aus. Verbrauchern kann es, was diese 80 Prozent ihrer Energierechnung betrifft, eigentlich egal sein, was der Versorger verlangt. Bei den übrigen 20 Prozent des Energieverbrauchs macht sich die Preissenkung aber durchaus bemerkbar. Der Augsburger Durchschnittshaushalt mit Stadtwerkegas wird durch die angekündigte Preissenkung faktisch um die 130 Euro mehr in der Haushaltskasse haben. Die von den Stadtwerken angekündigten neuen Tarife für Strom und Gas zum Juni sollen zudem unter den Preisdeckeln für Strom und Gas liegen - dann ist der Effekt für Verbraucher umso größer.

Zuletzt hatten andere Versorger damit begonnen, die Preise zu senken, nachdem auch die Beschaffungspreise seit Längerem gesunken sind. In den Vergleichsportalen im Internet gibt es schon jetzt Angebote für Neukunden unter dem Preisbremsen-Niveau. Die Stadtwerke sahen in den vergangenen Monaten noch keine Möglichkeit, mit den Preisen runterzugehen, auch wenn der Druck durch die Mitbewerber gestiegen sein dürfte.

Preisänderungen schlagen immer mit Verzögerung durch

„Wir kaufen die Energie in mittelfristigen Zyklen über mehrere Monate hinweg im Voraus ein“, so Stadtwerke-Vertriebsleiter Ulrich Längle. Das sichere die Versorgung, gleiche aber auch extreme Preisschwankungen aus. Die Folge: Preisänderungen im Einkauf - sei es nach oben oder unten - schlagen immer erst mit Verzögerung beim Verbraucherpreis durch. Die Energiepreisexplosion vor eineinhalb Jahren hätten die Bestandskunden zunächst nur in gedämpfter Form mitbekommen, so Längle. Gleiches gelte nun aber auch bei den günstigeren Einkaufspreisen. Man habe die Senkungen aber so schnell wie möglich weitergegeben. „Die Beschaffungspreise für Gas sind an den Energiemärkten nur noch halb so hoch wie vor einem Jahr“, sagt Längle. Allerdings seien sie immer noch doppelt so hoch wie vor zwei Jahren, als die Energiekrise noch nicht begonnen hatte. Die Stadtwerke verweisen auch darauf, dass mit Beginn der Energiekrise viele Kunden von Billiganbietern auf einmal ohne Versorger dagestanden seien. Diese wurden von den Stadtwerken aufgefangen, wenngleich es teils hohe Sondertarife gab.

Gaspreise: Augsburger Haushalte bekommen jetzt wieder Post

Für die Stadtwerkekunden bedeutet der neue Gaspreis, dass die monatlichen Abschläge nun abermals neu kalkuliert werden. Für sie gibt es nun wieder Post. Die Stadtwerke hatten in den vergangenen Monaten allen Strom- und Gaskunden die Abschläge neu berechnet, um die Entlastungen durch die Energiepreisbremse einzupreisen. Inzwischen, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg, seien fast alle Kunden angeschrieben worden. Die Berechnung hatte sich je nach Kundengruppe über Monate hinweg gezogen, weil die Bundesvorgaben in letzter Sekunde fertig wurden und die Software entsprechend umgestellt werden musste. Teils hatten die Stadtwerke für die Monate März und April auf den Einzug von Abschlägen verzichtet, um keine Rückzahlungen leisten zu müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass manche Haushalte aktuell gleich drei Monatsabschläge für März, April und Mai zu zahlen haben. Man habe, so Fergg, die Kunden frühzeitig darauf hingewiesen, dass sie das zunächst übriggebliebene Geld auf dem Konto behalten sollen, um Rücklagen für die jetzige Nachzahlung zu haben.